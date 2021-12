Aaja: Manglende forberedelse er Siumuts egen skyld

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. december 2021 - 17:58

De grønlandske folketingsmedlemmer har selv et ansvar for at koordinere med Naalakkersuisut forud for finanslovsforhandlinger i Danmark. Det er derfor ikke på sin plads at harcelere mod Naalakkersuisut, når naalakkersuisut har sagt nej til den danske regering i forhold til de midler, som den danske regering ville give til Grønland som støtte til Peqatigiiffik Illorsuit.

Det mener folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA), der ikke kan genkende sin kollegas kritik af Naalakkersuisut.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda harcelerer over afviste penge fra DK

Hun påpeger derimod, at folketingsmedlemmerne skal arbejde for deres interesser for at få opbakning af Naalakkersuisut forud for de danske finanslovsforhandlinger.

Eget ansvar

- Det er vores ansvar, som repræsentanter fra Grønland, at holde møder med relevante medlemmer af Naalakkersuisut i god tid forud for finanslovsforhandlingerne går igang, hvor vi kan fremføre vores ønsker og arbejde for opbakning fra Naalakkersuisut, siger Aaja Chemnitz Larsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Har vi ikke gjort vores forarbejde, så er det med andre ord svært at få politiske sager igennem. Der er mange støtteværdige projekter, også støtten til Peqatigiiffik Illorsuarmiut, men det er altså projekter i grønlandsk interesse og dermed vores ansvar, at sikre støtten til projekterne opnår opbakning fra Naalakkersuisut i god tid inden finanslovsforhandlingerne går i gang, siger hun.

Nej til to millioner kroner

I den danske finanslov er der afsat 80 millioner kroner årligt i Nordatlantspuljen. Pengene bliver fordelt til relevante projekter efter dialog med Grønland og Færøerne.

Sidste uge kom det frem, at Naalakkersuisut ikke har støttet ideen om at to millioner kroner skulle gå til foreningen Illorsuit, fordi det var deres forståelse, at pengene skulle gå til aktiviteter i Illorsuit, som fortsat er i risiko for tsunamie.

LÆS OGSÅ: Naaja Nathanielsen: De afviste penge er en misforståelse

Aaja Chemnitz Larsen understreger, at folketingsmedlemmer har ansvar i at få opbakning om projekterne.

- Vi har som folketingsmedlemmer selv et ansvar for at have gjort vores hjemmearbejde, siger Aaja Chemnitz Larsen.