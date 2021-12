Aki-Matilda harcelerer over afviste penge fra DK

Merete Lindstrøm Tirsdag, 14. december 2021 - 11:49

Naalakkersuiut har afvist en hjælpepakke, som Folketinget stod klar med til de nødstedte borgere fra Illorsuit, som blev evakueret fra bygden efter fjeldskredet i 2017.

- Det er uacceptabelt og umenneskeligt. Folk må have en forklaring fra naalakkersuisut om, hvorfor de besluttede ikke at støtte de nødstedte, skriver Aki-Matilda Høegh-Dam i en pressemeddelelse.

Ifølge folketingsmedlemmet har naalakkersuisut afvist en hjælpepakke på to millioner kroner over fire år til Illorsuarmiut med begrundelsen, at naalakkersuisut ikke vil støtte indbyggerne i at vende tilbage til bygden Illorsuit.

Men det var ikke det, pengene skulle bruges til, uddyber Aki-Matilda Høegh-Dam overfor Sermitsiaq.AG. Pengene skulle gå til foreningen af borgere fra Illorsuit af Illorsuarmiut Peqatigiiffiat.

- Mange af borgerne er fortsat utrygge ved hele situationen om, hvorvidt det er sikkert at flytte tilbage, hvilke rettigheder de har i forhold til hjælp og økonomisk støtte, og flere kunne have god gavn af en psykolog til at bearbejde de traumer, der har været i forbindelse med fjeldskredet i 2017, siger hun.

Borgerne er utrygge

Hun forstår godt, at man ikke vil støtte folk i at flytte tilbage, så længe der er risiko for en ny tsunami, men samtdigt vil politikeren også gerne have klarlagt, om der kan findes et varslingssystem, som kunne nedsætte risikoen ved at flytte tilbage.

- I vores research erfarede vi, at naalakkersuisut havde indhentet oplysninger om prisen for at opsætte et varslingssystem. Personligt fandt jeg initiativet som et godt tegn. Men vi skal stadig give hjælp til borgerne, og jeg besluttede mig derfor til at foreslå en økonomisk håndsrækning til Illorsuarmiut.

Det er efter et besøg i Uummannaq og de omkringliggende bygder i sommer, at folketingspolitikeren er blevet opmærksom på behovet for mere information og hjælp til borgerne fra Illorsuit.

Aki-Matilda Høegh-Dam var på besøg i Uummannaq og bygder i sommer, hvor hun blandt andet deltog i flere møder med borgerne.

- Under borgermøder kom der triste og tunge budskaber fra borgere. Utrygheden ulmede stadig under overfladen i alle de bygder vi kom til. Katastrofen i 2017 er stadig meget nærværende. Forvirringen om hvad der nu vil ske og hvad myndighederne nu skal beslutte sig for, fyldte meget under borgermøderne, fortæller Aki-Matilda Høegh-Dam.

Stadig forvirring om risici

Det er tidligere kommet frem at risikoen for et nyt fjeldskred og endnu en tsunami der vil ramme Illorsuit er så stor, at det vil være i strid med menneskerettighederne at lade borgere flytte tilbage til bygden på nuværende tidspunkt.

En risikovurdering fra tidligere i år fastslår at Illorsuit kan risikere en tsunami med bølger mellem 19 og 43 meter hvis fjeldområde tre styrter i fjorden. Der vil gå omkring 13 minutter fra fjeldskred til bølgen rammer lyder vurderingen.

Men ifølge Aki-Matilda Høegh Dam, så er befolkningen ikke overbevist om de risici som myndighederne påpeger.

- Flere af de borgere jeg har mødt tror at det fjeldstykke der kan forsage en ny stor tsunami ellered er styrtet i havet. Derfor mener jeg fortsat der er brug for kommunikation og støtte til borgerne.