Aaja: Lønforskellen i politiet kræver en politisk løsning

Walter Turnowsky Fredag, 15. november 2019 - 16:06

Sidste uge var Aaja Chemnitz Larsen (IA) stadig optimistisk med hensyn til at få en løsning på de grønlandske politibetjentes lønvilkår allerede i denne uge.

Men efter gårsdagens forhandlingsmøde med finansminister Nicolai Wammen (Soc) er løsningen endnu ikke på plads.

- Vi forhandler på højtryk, og jeg har stadig et håb om, at vi finder en løsning, siger hun til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Aaja: Løsning på politilønningerne på vej

Også hos Grønlands Politiforening mener man, at det er vigtigt med en løsning allerede ved finanslovsforhandlingerne.

- Mange af vores medlemmer sidder med tilbud fra andre arbejdspladser, men de fortsætter i politiet, fordi de gerne vil være betjente. Men hvis det ikke i denne omgang lykkedes at få udlignet lønforskellen sammenlignet med de danske kollegaer, så er jeg bange for at manges loyalitet overfor politiet begynder at hænge i en tynd tråd, siger John Aage fra Grønlands Politiforening.

LÆS OGSÅ: Politiforeningen: Vi beder blot om fairness

I forvejen har politiet svært ved at fastholde personalet, hvilket har betydet at andelen af grønlandske betjente er falder markant.

- Vi er virkeligt glade for, at de danske kollegaer kommer og hjælper os, men man kan ikke komme udenom at den borgernære politiindsats bliver svækket, når der er færre lokale betjente, siger John Aage.

En af knasterne i forhandlingerne er helt givet, at der skal findes en løsning, hvor politikerne ikke ender med at blande sig direkte i overenskomstspørgsmål.

Men for Aaja Chemnitz Larsen (IA) er det vigtigt, at man ser dette som en politisk problemstilling.

- Jeg er virkelig bekymret over, at vi mister så mange lokale betjente. Ikke mindst når det gælder indsatsen mod seksuelle overgreb, så har vi brug for et stærkt politi med kendskab til de lokale forhold og sproget, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

- Derfor mener jeg også, at problemet kalder på en politisk løsning og ikke bør parkeres ved overenskomstforhandlingerne i foråret.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda: Helt afgørende at finde en løsning for betjentenes løn

John Aage fortæller, at Grønlands Politiforening og Politiforbundet igennem mange år har forsøgt at få fjernet lønforskellen ved forhandlingsbordet. Og selvom der er opnået forbedringer hen ad vejen, så har han mistet troen på, at der for alvor bliver fundet en løsning ad den vej.

- Vi har 14 politikredse i kongeriget, og i en af dem får betjentene en lavere løn end i de øvre. Jeg mener, man med rette kan spørge staten, hvordan det kan være rimeligt. Det kalder på en politisk løsning siger han.