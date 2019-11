Aaja: Løsning på politilønningerne på vej

Walter Turnowsky Fredag, 08. november 2019 - 13:17

Forskellen på lønnen for grønlandske betjente sammenlignet med deres danske kollegaer, har igennem mange år været en sten i skoen.

Gang på gang har spørgsmålet været rejst i folketinget, og begge de to nuværende folketingsmedlemmerne har gjort det til deres mærkesag at få fjernet lønforskellen. Grønlands Politiforening har ligeledes i samarbejde med Politiforbundet kæmpet for den sag.

Og nu ser det ud til, at den indsats bærer frugt.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld med hensyn til, at der nu kommer en løsning på spørgsmålet om lønforskellen, siger Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Hun har været til møde med justitsminister Nick Hækkerup (Soc) og er nu særdeles optimistisk.

- Jeg tør næsten godt lægge hovedet på blokken for, at vi har en løsning i næste uge, siger hun.

Penge på finansloven

Det er i forbindelse med forhandlingerne om den danske finanslov, at det nu tegner til, at der bliver afsat midler til at give lønnen til de grønlandske betjente et løft.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) håber på, at det ligeledes vil lykkedes at få afsat penge til anstaltsbetjentene, men her er situationen lidt mere kompliceret.

For Grønlands Politiforening er det overordnede mål, at de bliver flyttet over på den samme overenskomst som deres danske og færøske kollega. Det er dog ikke det der tegner til at blive løsningen her og nu, men at der bliver afsat midler til at løfte lønnen indenfor deres nuværende overenskomst.

Overflytningen til den danske overenskomst vil være en løsning, der vil tage lidt længere tid, skønner Aaja Chemnitz Larsen (IA).