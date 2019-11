Politiforeningen: Vi beder blot om fairness

Walter Turnowsky Torsdag, 07. november 2019 - 11:29

Andelen af lokale betjente i Grønlands Politi er faldet drastisk igennem de senere år. Og ifølge Grønlands Politiforening er det ikke mindst forskellen i løn og arbejdsvilkår sammenlignet med de danske betjente, der er årsagen til, at de grønlandske betjente søger andre jobs.

- En grønlandske betjent får en månedsløn mindre end hans danske eller færøske kollega, fortæller John Aage fra Grønlands Politiforening til Sermitsiaq.AG.

I går havde han sammen med Politiforbundet fortræde for folketingets grønlandsudvalg.

- Vores primære mål er, at vi har den samme overenskomst for politiet uanset hvor i Rigsfællesskabet man arbejder.

Handler omm at blive værdsat

Problemet er dog nok så meget lokalt. For når kollegaen ved siden af én får mere i løn, selvom pågældende har samme uddannelse og erfaring blot fordi pågældende er udstationeret fra Danmark, så er det svært at acceptere.

- Vi kan jo se, at det er svært at fastholde folk i jobbet, og for os at se handler det meget om, at man som medarbejder ønsker at føle sig værdsat. Og det man ikke, når man får mindre i løb end kollegaen ved siden af, blot fordi denne er blevet udstationeret fra Danmark, siger John Aage.

- Jeg vil godt understrege, at vi alle er glade for de kollegaer, der kommer fra Danmark for at hjælpe, men det handler om fairness.

Politisk løsning

John Aage har igennem en lang årrække været aktiv i Politiforeningen. Og flere gange har han troet, at problemet nu ville blive løst ved forhandlingsbordet. Men hidtil er det ikke lykkedes. Så nu mener han, at der skal en politisk løsning til.

- Vi kommer ikke her for at tigge, men for at klarlægge en udfordring. Vi har nu igennem mange år forsøgt at få løst dette problem, og vi er da også kommet lidt af vejen. Men hvis vi skal have ens vilkår for ens arbejde, så kræver det nu en politisk beslutning.

Formanden for grønlandsudvalget presser også på for en politisk løsning.

- Det er er i mine øjne en klar fejl, at Grønland i denne sammenhæng bliver opfattet som et andet land. Vi er del af samme stat og politiet er dansk anliggende, så selvfølgelig skal der gælde samme vilkår, siger Aki-Matilda Høegh-Dam (S) til Sermitsiaq.AG.