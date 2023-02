14-årig filmet under gruppeoverfald: - Det er vores ansvar som voksne

Anders Rytoft Tirsdag, 14. februar 2023 - 17:57

Tamattaasa, en forening mod mobning, har netop udsendt en pressemeddelelse, hvor de udtrykker deres forfærdelse over vold blandt børn og unge, som de ser på de sociale medier.

Det sker i kølvandet på en sag, hvor en 14-årig dreng er blevet udsat for grov vold og har påført sig en såkaldt blow-out-fraktur (et brud på knoglen i bunden af øjenhulen, red.) under sit ene øje. Drengen er mandag blevet opereret på Rigshospitalet i København.

Episoden er fundet sted uden for Ungecenteret i Nuuk. Fire teenagedrenge har ifølge foreningen MAPI sparket drengen i hovedet flere gange, mens en pige filmede overfaldet.

Grønlands Politi bekræfter over for Sermitsiaq.AG, at der 7. februar har været et gruppeoverfald i Nuuk, hvor en mindreårig blev overfaldet af flere personer. Sagen er under efterforskning, hvorfor politiet ikke kan udtale sig nærmere om omstændighederne.

Antimobbestrategi

I lyset af hændelsen kommer Tamattaasa med en række opfordringer rettet mod landets kommunalbestyrelser: Det er først og fremmest deres ansvar at stille en handlingsplan - både for offer og voldsudøver - til rådighed og sikre krise- og psykologhjælp til offeret.

Derudover opfordres den enkelte kommunalbestyrelse til at følge Naalakkersuisuts antimobnings-strategi og sikre, at den bliver implementeret i alle skoler.

- Ingen børn skal leve med vold som vilkår. Og slet ikke i skolen eller andre steder, hvor det offentlige har ansvaret, siger Erla Vinther, formand for Tamattaasa.

Mange tror, at mobning skal standses derhjemme, men al forskning viser ifølge formanden, at mobning foregår i fællesskaber, altså udenfor hjemmet, hvorfor det skal håndteres i fællesskaber, for eksempel i skolen.

Der skal handles med det samme

Tamattaasa anbefaler også, at man adskiller voldsudøvere, hvis de er flere om det, og iværksætte akutte foranstaltninger, der involverer familie, skoler, kommunen og evt. Selvstyret, når voldshændelser mellem børn sker. - Det er uacceptabelt, og der skal handles med det samme, lyder det videre.

Formanden understreger, at det er en fælles opgave for skolerne at sikre, at de har en beredskabsplan klar, når vold sker.

- Vi skal ikke tænke straf, men tænke indgriben, først og fremmest at få stoppet vold, dernæst at undervise i mobning og vold som forebyggelse og sikre penge til, at en strategi ikke blot er ord, men efterlader plads til psykologhjælp til ofrene, samt sociale og adfærdskorrigerende indgreb og hjælp til udøvere af vold, siger Erla Vinther:

- Vi taber alt for mange børn i skolen til vold. Både fysisk, psykisk og social vold. Det er vores ansvar som voksne, fastslår hun.