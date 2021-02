MIO: Vold mellem børn er ikke usædvanligt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. februar 2021 - 16:02

Voldssagen fra Nuuk, hvor en 14-årig dreng blev væltet omkuld af en flok unge og derefter sparket i ansigtet og på kroppen har medført flere henvendelser til børnetalsmand Aviâja Egede Lynge om andre sager, hvor børn udøver vold mod børn.

- Jeg modtager i denne tid flere henvendelser, der ligner denne sag. Henvendelser også om yngre børn, der udsættes for vold og børn, der udsætter andre børn for vold. Det er stærkt bekymrende, udtaler Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i en pressemeddelelse.

Vold avler vold

Hun fastslår, at vold avler vold, og børn risikerer at tage volden med sig gennem livet, hvis det har været en del af familielivet i hjemmet. Over halvdelen af alle voksne i Grønland har oplevet vold, oplyser hun.

- Vold handler om magt og kontrol, men gælder dette også vores børn, spørger Aviâja Egede Lynge og fortsætter:

- Børn, der oplever vold tæt inde på livet kan få skader, der påvirker dem både fysisk og psykisk - men også adfærdsmæssigt. Børnene mister tilliden til deres omgivelser, mister måske selvkontrollen og handler ud fra impulser og vrede. I værste fald udsætter børnene andre børn for vold. Hvad stiller vi op med de forhold, som børnene kommer fra? Hvordan sikrer vi os, at børnene får den hjælp, de har brug for - og ret til?

Opfølgning på indsatser

Børnetalsmanden påpeger, at alle børn og unge har brug for en tryg base i form af et hjem, hvor de kan føle sig i sikkerhed, hvor kærligheden er på sit højeste, og hvor børnene altid kan stole på de voksne.

Aviâja Egede Lynge mener, at der behov for at følge op på effekten af de forskellige indsatser, der igennem en årrække er sket for at forebygge og nedbringe omfanget af vold.

-Vores børn viser os gennem deres adfærd, at der skal følges op på dette nu, understreger børnetalsmanden.

