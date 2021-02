Gerningsmænd filmede overfald på dreng

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 12. februar 2021 - 17:45

Faderen til den 14-årig dreng, der på åben gade blev væltet omkuld af en flok unge og tildelt spark i ansigtet og på kroppen, står nu frem og fortæller om den alvorlige hændelse.

På vej hjem efter at have været ude med vennerne, blev en 14-årig dreng overfaldet af en gruppe unge mandag ved 23.00-tiden.

- På vej hjem blev min søn fulgt af flere unge, som han ikke kendte til. Min søn var alene, og flere unge begyndte at løbe mod ham, og min søn vidste slet ikke, at de løb mod ham, fortæller faderen Sivníssok' Rask til Sermitsiaq.AG.

Sønnen blev væltet omkuld, derefter udsat for grov vold, hvor han blev sparket i såvel ansigtet som kroppen på vejen Saqqarlernut.

Videoklip af episoden

- Han kunne ikke huske, hvordan han kom hjem. Hans hørelse i venstre øre er blevet dårlig, og han døjer stadigvæk med smerter i ryggen efter overfaldet. Det er virkelig en barsk oplevelse at se sin egen søn sådan, og jeg håber inderligt på, at ingen skal opleve noget lignende, fortæller Sivníssok' Rask.

Faderen til den 14-årige dreng fik tilsendt et videoklip af episoden få dage efter det skete.

- Selv om det var et kort klip, blev jeg rigtig vred. At se min søn blive udsat for denne ubehagelige handling var rigtig hård. I videoen kunne man se min søn blive sparket og truet med, at han ikke skulle sige noget om hændelsen til andre. Det gjorde rigtigt ondt at se videoklippet, fortæller han.

Opfordring til forældre

For at komme over hændelsen vil de nu tale med en psykolog.

- Det er nødvendigt at opmuntre min søn for at gøre ham stærkere psykisk. Og vi har en fælles ting med at spille musik, som jeg kommer til at bruge, så vi kan komme videre, fremhæver han.

Sivníssok' Rask forklarer, hvorfor han nu står frem i offentligheden med oplevelsen.

- Jeg vil opfordre forældre, som har voldelige børn, til at hjælpe dem. Hvis de ikke kan det, må de søge hjælp. Jeg håber, at politiet finder frem til gruppen, som overfaldt min søn.

