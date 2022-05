En ud af 10 specialklasselever får afgangsbevis

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 18. maj 2022 - 11:05

46 elever ud af 364, der går i specialklasse i 10. klasse har taget en eller flere afgangsprøver. Det viser en minirapport, som uddannelsesstyrelsen har offentliggjort.

Rapporten er udarbejdet af uddannelsesstyrelsen efter Nivi Olsens (D) beslutningsforslag om at undersøge hvor mange specialklasseelever, der indstilles til og gennemfører afgangsprøverne ved udgangen af folkeskolen, blev vedtaget af Inatsisartut sidste år.

Samme tal har handicapforeningers paraplyorganisation, NIIK, efterspurgt.

- Sammenlagt har der været 364 specialklasseelever på 10. årgang de seneste 5 skoleår, hvoraf 46 elever har været til folkeskolens afgangsprøver i ét eller flere fag. Det svarer til 12,6 procent, lyder det i minirapporten fra uddannelsesstyrelsen.

Flest bliver fritaget

Resten af specialklasseeleverne, som er 318 elever fordelt over fem årgange, blev fritaget for afgangsprøver.

Tallene viser, at der er lidt flere specialklasseelever, der har taget en eller flere afgangsprøver i skoleåret 2020/2021 i forhold til fem år tidligere. I 2021 deltog 15 specialklasseelever til en eller flere afgangsprøver, mens tallet lå på 11 elever i 2017.

De seneste fem skoleår har der i alt været 3.445 10. klasses elever. Af dem gik 364 i specialklasse, hvilket svarer til 11 procent af årgangene.

Otte procent laver projekt

Formålet med rapporten er at belyse, hvor stor en andel af 10. klasses elever fra specialklasser, der gennemfører folkeskolens afgangsprøve ved afslutningen af folkeskoleforløbet. I rapporten er data fra skoleårene 2016/2017 til 2020/2021 taget med.

Nivi Olsen har i sit beslutningsforslag i Inatsisartuts efterårsmøde påpeget, at der er behov for forbedringer på området, så flest specialklasseelever kan få afgangsbeviser på særlige vilkår, som kan give adgang til forskellige uddannelser i landet.

Uddannelsesstyrelsens gennemgang af tal fra landets fem kommuner viser, at otte procent af de 364 specialklasseelever de seneste fem skoleår har gennemført den obligatoriske projektopgaveforløb.

Det svarer til, at i alt 29 ud af 364 specialklasseelever har gennemført projektopgaveforløbet, mens resten af eleverne blev fritaget for projektet.

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen har i en pressemeddelelse kritiseret den manglende indsats på specialklasseområdet og påpeget, at det allerede står i lovgivningen, at flest mulige specialklasseelever skal have mulighed for at aflægge afgangsprøver.