Voksende ingeniørfirma udvider i Island

Ingeniørvirksomheden Orbicon Grønland har vokseværk. Mandag udvidede de virksomheden med en afdeling i Reykjavik, hvor de starter ud med to ingeniører. Samtidig skifter de navnet Orbicon Grønland ud med det lidt mere internationalt klingende navn Orbicon Arctic.

Ny direktør til Orbicon Grønland

- Det er virkelig fedt, at vi har noget, der er så godt, at vi kan sælge det til andre steder. Man hører så tit inden for vores branche om, at man får fløjet specialiserede ingeniører fra Danmark for at klare nogle konkrete opgaver. Der er det fedt, at vi kan klare det selv, siger Michael Mørch, adm. direktør for Orbicon Arctic.

Vokset støt de sidste seks år

Siden 2011, hvor virksomheden startede ud med to ingeniører i Nuuk, råder de nu over 20 mand, hvoraf de to altså netop er startet i afdelingen i Reykjavik.

- Den særlige viden, vi har opbygget omkring byggeri, forsyning og anlæg i Grønland, kan med fordel bruges i Island. Det er ikke ukendt for os at arbejde med islandske rådgivere og entreprenører. Samarbejdet har vist, at der er mange lighedspunkter og en fin forståelse for rammerne i byggeriet mellem de to lande, siger Michael Mørch.

Udover de to kontorer i Nuuk og Reykjavik har Orbicon Arctic også et projektkontor i Nordgrønland.

Vil gerne videre ud i verden

Michael Mørchs ambitioner stopper dog ikke ved den islandske kyst. Han har allerede øjnene pejlet mod den anden side af Atlanten.

"På sigt vil jeg gerne bruge de arktiske ingeniører andre steder end i Grønland og man må sige, at den canadiske regering bruger mange penge på infrastruktur i øjeblikket i de artikiske områder. Men det ligger nok lige nogle år ude i fremtiden, nu skal vi lige have Island op at køre, siger Michael Mørch.

Planerne hænger sammen med, at artiktiske ingeniører kan noget særligt, når det kommer til byggeri i artiktiske områder.

- Der er på en måde lige et ekstra lag ovenpå deres måde at tænke på. For i arktiske områder kan man oftest ikke bare lige gå ned i Silvan og købe en æske ekstra skruer. Der er ofte en masse planlægningsområder, som man skal være på forkant med, siger Michael Mørch.

Vigtigt med lokalt kendskab

Orbicon Arctic er ejet af den danske ingeniørvirksomhed Orbicon, der også opererer i Danmark og Sverige. Men Michael Mørch pointerer, at Orbicon Arctic er en selvstændig virksomhed uafhængig af moderselskabet.

- Det er helt nødvendigt med en stærk tilstedeværelse i Grønland for at kunne håndtere de konkrete udfordringer. Og fra vores stærke position i Grønland vil vi nu opbygge en solid base i Island, siger Michael Mørch.

I Nuuk har Orbicon Arctic blandt andet et samarbejde med Nuuk Havn, Sikuki, og derudover har de renoveret Katuaq Kulturhus.