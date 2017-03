Vivian Motzfeldt er klar til at erstatte Lars-Emil

Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen har nu officielt meddelt, at han ikke ønsker at være formand for Forfatningskommissionen, der skal forme rammerne for Grønlands selvstændighed.

Lars-Emil Johansen blev indstillet til formandsposten i Forfatningskommissionen af partiet Siumut, der som det største parti, var født til at få formandsstolen. Et andet Siumut-medlem er indstillet som menigt medlem i Forfatningskommissionen, medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt.

Derfor trækker jeg mig

Lars-Emil Johansen begrunder sin beslutning på følgende måde:

- Der synes derimod, at være mange praktiske forhindringer - ifølge den offentlige debat – for, at jeg ville kunne varetage mit hverv som formand for Inatsisartut og samtidigt varetage hvervet som formand for en forfatningskommission. Jeg forudser derfor, at jeg ville blive begrænset i mine politiske muligheder for at deltage fuldt ud i den offentlige meningsdannelse, omkring arbejdet i Forfatningskommissionen og samtidigt skulle varetage hvervet som formand for det samlede Inatsisartut.

- Det er vigtigt for mig, at besættelse af posten som formand for Forfatningskommissionen ikke på nogen måde – med rette eller urette – skal kunne slå skår i den tillid Inatsisartut har vist mig, ved at betro mig hvervet som formand for Inatsisartut. Og lige så vigtigt anser jeg det, at den formand, som udpeges for Forfatningskommissionen, nyder bred og ubetinget opbakning, skriver Lars-Emil Johansen om sin beslutning.

Vivian Motzfeldt: Jeg er klar

I en kort telefonsamtale fra en lufthavnsterminal i udlandet oplyser Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG:

- Jeg er mere end klar, hvis Siumuts gruppe skulle pege på mig som formandskandidat.

Hun når ikke at uddybe emnet yderligere, da hun bliver kaldt ud til sit fly.

Orientering mangler

Politisk ordfører i Siumut, Karl-Kristian Kruse, oplyser til Sermitsiaq.AG, at han forventer, at Siumut meget snart indkalder til et gruppemøde, hvor man skal diskutere den seneste og meget overraskende udvikling om formandsposten.

Uvist hvad Siumuts gruppe beslutter

Det har ikke været muligt at få oplyst, om Siumuts gruppe i Inatsisartut vil indstille eksempelvis Vivian Motzfeldt til den prestigefyldte post.

Tidligere onsdag så det ellers ud til, at Lars-Emil Johansen havde fået fjernet en sten på vejen mod formandsstolen.

Udvalget til Valgs Prøvelse i Inatsisartut besluttede nemlig i fredags, at Lars-Emil Johansen godt kunne sætte sig i formandsstolen i Forfatningskommissionen, selv om samme person var formand for Inatsisartut. Dobbeltrollen, som han blev kritiseret for at få, var altså ingen hindring.

Lars-Emil Johansen afviser, at han vil sidde som menigt medlem i kommissionen:

- Jeg har derfor oplyst mit parti, at jeg er beæret over den tillid mine partifæller har vist mig og taknemmelig over, at min indsats og min erfaring kunne være af værdi for kommissionens arbejde, men at jeg som formand for Inatsisartut både har lyttet til debatten og efterfølgende vurderet, at jeg ikke vil indtræde hverken som medlem eller formand for Forfatningskommissionen, skriver formanden for Inatsisartut i pressemeddelelsen.

44-årige Vivian Motzfeldt har alderen med sig i modsætning til Lars-Emil Johansen, der har rundet de 70 år. Hun er gift med borgmester i Kommune Kujalleq, Jørgen Wæver Johansen, der ligeledes er Siumut-politiker.