Udvalg godkender Lars-Emils dobbeltrolle

Et flertal i Udvalg til Valgs Prøvelse har besluttet, at Lars-Emil Johansens rolle som formand for Inatsisartut ikke forhindrer ham i at blive formand for Forfatningskommissionen.

Udvalget havde møde i fredags, og i det fem mand store udvalg var der kun en, demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen, der stemte imod.

Spænding om IAs holdning

Forud for mødet var der spænding om udfaldet, idet IA-medlemmet Mimi Karlsen tidligere havde givet udtryk for, at hun ikke syntes, at det var foreneligt, at Inatsisartut-formanden også skulle kunne sidde som formand for Forfatningskommissionen.



Før den afgørende afstemning holdt IA-partiet et møde, hvor det blev besluttet, at man blev nødt til at følge Siumuts beslutning om at pege på Lars-Emil Johansen.



Ud over Mimi Karlsen gav disse sin opbakning til Lars-Emil Johansen: Jens Immanuelsen, Siumut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq, og IA-medlemmet Iddimanngiiu Bianco.

Lars-Emil Johansen er politikeren, der ønsker et højt tempo i selvstændigheds-processen, og det har vakt stor debat på de sociale medier, at det netop er ham, der skal være formand for den vigtige kommission.

Afstemning og debat

I en afstemning på Sermitsiaq.AG var knap 80 procent af alle afgivne stemmer imod Lars-Emil Johansen som formand for Forfatningskommissionen. I kommentarfeltet til afstemningen var der en livlig debat og især to forhold blev angivet som problematiske.

Lars-Emil Johansen var for gammel.

Lars-Emil Johansen kunne ikke være formand for Inatsisartut, hvis han også skulle være formand for Forfatningskommissionen.

Det har siden vist sig, at partiet Siumut har været splittet om deres formandskandidat. Der var således kun en enkelt stemme, der skaffede Lars-Emil Johansen det flertal, der fik Siumut til at indstille ham til formandsposten.

Formandskab holder møde

Formandskabet i Inatsisartut har møde i dag om Forfatningskommissionen.