Lars-Emil Johansen dropper formandspost

Sermitsiaq.AG erfarer fra pålidelig kilde, at beslutningen i dag blev overgivet til formandskabet i Inatsisartut. Endnu er centrale partikolleger ikke blevet informeret om beslutningen.

Hvem der skal sætte sig i den vigtige formandsstol, der skal være med til at skabe rammerne for Grønlands selvstændighed, er derfor uvist.

Udvalget til Valgs Prøvelse i Inatsisartut besluttede ellers i fredags, at Lars-Emil Johansen godt kunne sætte sig i formandsstolen i Forfatningskommissionen, selv om samme person var formand for Inatsisartut.

Begrundelsen for at trække sig skulle angiveligt være, at Lars-Emil Johansen med dobbeltrollen følte, at han ytringsmæssigt blev stækket. Og så har det vel også spillet ind, at rigtig mange i debatten har ment, at han var for gammel, og at det i stedet burde være en yngre person, der skulle forme rammerne for Grønlands fremtid.

Det har ikke været muligt for Sermitsiaq.AG at få en kommentar fra hovedpersonen selv om den overraskende beslutning.

Det var kun med en enkelt stemmes flertal, at Siumut pegede på Lars-Emil Johansen som partiets formandskandidat. Om det har spillet ind og kombineret med den voldsomme kritik på de sociale medier, står hen i det uvisse.

Er Vivian Motzfeldt ny kandidat?

Modkandidaten til Lars-Emil Johansen var Vivian Motzfeldt, der er medlem af Inatsisartut. Hun er samtidig indstillet som menigt medlem i Forfatningskommissionen og skal her repræsentere Siumut.

Det er ikke lykkedes for Sermitsiaq.AG at komme i kontakt til Vivian Motzfeldt og høre, om hun nu er parat til at sætte sig formandsstolen. Ligeledes er det usikkert, om partiet vil gennemføre en ny afstemning om, hvem deres formandskandidat til posten skal være.

Politisk ordfører ikke orienteret

Politisk ordfører for Siumut, Karl-Kristian Kruse, oplyser til Sermitsiag.AG, at han endnu ikke har fået en orientering fra Lars-Emil Johansen om beslutningen.

Den politiske ordfører forventer, at der snarest bliver indkaldt til et møde i Siumut, hvor man skal finde ud af, hvem der skal indstilles som formandskandidat.