Valgflæsk: Der slækkes ikke på optagelseskrav til læreruddannelse

Det skabte debat, da Siumut under valgkampen foreslog, at optagelseskravene til Ilinniarfissuaq skulle sænkes igen blot et år efter de var blevet skærpet.

Det var fungerende naalakkersuisoq for uddannelse, Doris J. Jensen (S), der fremførte synspunktet debatterne forude for valget.

Men hendes efterfølger Vivian Motzfeldt, der som bekendt ligeledes er fra Siumut, har ingen planer om at føre forslaget ud i livet.

Frygtede læremangel

Baggrunden for Doris J. Jensens forslag var, at ansøgertallet til Ilinniarfissuaq var faldet drastisk sidste år efter at man havde skærpet optagelseskravene. Derfor frygtede hun, at manglen på lærere vil blive forstærket, hvis man ikke satte barren lavere igen.

Men antallet af ansøgere svinger meget, og derfor kan man ikke sige, at det er de skærpede krav, der bærer skylden, siger Vivian Motzfeldt.

- Man kan derfor ikke entydigt henvise til hvorledes adgangskravene har skabt færre optagne på uddannelsen. Talmaterialet viser, at optaget har svinget mellem 40 og 60 siden 2011, hvor 2017 afveg med et tal på kun 30, der blev optaget, skriver hun i et svar til Sermitsiaq.AG.

Det var ellers ikke blot Doris J. Jensen, der fremførte forslaget om at sænke kravene. Partiformand Kim Kielsen bakkede kravet op.

Kravet der forsvandt

Men allerede i koalitionsaftalen var kravet stille og roligt gledet ud. Og på vores direkte forespørgsel svarer Vivian Motzfeldt, at det ikke er Naalakkersuisuts politik at sænke kravene.

- Ved optaget i 2018 har man ikke sænket kravet. Til gengæld er det besluttet at give motiverede ansøgere en mulighed for at hæve visse karakterer eller opnå højere niveau i visse fag ved at tage ekstra kurser. Det er tilbudt, at de skal følge en ny eGUX linje, skriver hun i sit svar.

Baggrunden for at kravene til optaget blev hævet er, at en evaluering havde vist, at niveauet på Ilinniarfissuaq var for lavt. En af måderne at hæve niveauet var, at skærpe kravene for at de studerende kunne komme ind.

Flere optaget i år

Tallene for dette års optag viser da også, at de studerende ikke er blevet skræmt væk fra uddannelsen. 90 har søgt uddannelsen, og foreløbigt er 59 blevet optaget. Der er således optaget flere end der overhovedet søgte uddannelsen sidste år, hvor der kun var 58 ansøgere.

I stedet for at slække kravene vil Vivian Motzfeldt (S) satse på, at flere kan få en studentereksamen ved hjælp fjernundervisning af elektronisk vej.

- Med bl.a. en vidtstrakt geografi skønnes e-undervisning ved GUX generelt at kunne give uddannelsesmuligheder for en række personer, der enten søger den fleksibilitet e-undervisning tilbyder (f.eks. ift. job, familie mm.) eller som ikke ønsker/ikke kan flytte til en uddannelsesby.

- Via e-undervisning vil der eventuelt ligeledes være mulighed for at oprette enkelt- og suppleringsfag, der bl.a. kan have til hensigt at opkvalificere den enkelte elev, så denne efterfølgende kan leve op til ønskeuddannelsens optagelseskrav, skriver Vivian Motzfeldt (S) i sit svar.