Stjerne-arkitekt sender regning

Arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group, BIG, har i 2016 sendt opkrævninger på cirka 380.000 kroner til Kommuneqarfik Sermersooq.

Læs også: Verdensberømt arkitekt har tegnet arktisk stadion

Det viser en aktindsigt, som AG har begæret hos kommunen.

Udgifterne knytter sig til forundersøgelse og – i øvrigt ret imponerende – præsentationer af blandt andet et nationalstadion i Nuuk.

Forundersøgelser

Samt til betaling af rejse- og hoteludgifter for Bjarke Ingels og to af hans medarbejdere, blandt andet den prisbelønnede danske arkitekt, David Zahle, under deres besøg i byen. Flest penge er brugt på »feasibility studies«, altså forundersøgelserne af projektet. Her lyder regningen på knap en kvart million kroner.

Læs også: Drømmen om nyt Nationalgalleri har fået nyt liv

Nationalstadionet er en del af et planlagt nyt, kulturelt center, beliggende i området ved Malik-svømmehallen. Skråt over for forbrændingsanlægget. Foruden det overdækkede station omfatter det opførelsen af det længe planlagte nationalgalleri, en opgave, som Bjarke Ingels-selskabet også kommer til at stå i spidsen for, efter at BIG tilbage i 2011 vandt en arkitektkonkurrence om dét projekt.

Finansiering mangler

I begge tilfælde mangler finansieringen.

Læs hele historien i avisen AG, som du kan købe via linket herunder.