Drømmen om nyt Nationalgalleri har fået nyt liv

Fonden bag Nationalgalleriet, hvor Josef Motzfeldt er formand, skal om kort tid beslutte sig for en ny strategi efter ti års dødvande, hvor det ikke er lykkedes at støve en eneste fonds-krone op.

Men to hændelser giver nu fonden medvind i ryggen og forhåbning om, at Nationalgalleriet kan blive realiseret.

- I mange år søgte vi fonde, så vi kunne finansiere byggeriet af et Nationalgalleri. De ville imidlertid ikke støtte os, før vi havde garanti for, at det officielle Grønland vil stå for driften og bæredygtigheden i projektet, forklarer Josef Motzfeldt.

Det store gennembrud

Det første gennembrud kom derfor i oktober, hvor et flertal støttede et beslutningsforslag fra IA’eren Múte Bourup Egede om, at selvstyret skulle betale for driften af galleriet.

Det andet gennembrud var, da fonden blev kontaktet af Per Bendix, der står for udviklingen af det store og meget prestigefyldte byudviklingsprojekt i Nuuk, som blev præsenteret i sidste uge af Kommuneqarfik Sermersooq. Her blev et stort arktisk stadion, tegnet af den verdensberømte Bjarke Ingels, præsenteret, og det indgår i byudviklingsprojektet.

Bjarke Ingels har tegnet galleriet

På kommunens store model, der visualiserer de nye byggerier, optræder et nyt Nationalgalleri, der ligeledes er tegnet af Bjarke Ingels. Kommunen afviste imidlertid, at galleriet var en del af planen, selv om den optrådte på plancher.

- Forklaringen er, at fonden har fået henvendelser fra borgmester, arkitekten Bjarke Ingels og projektmageren Per Bendix om at overdrage Nationalgalleriet i deres hænder, oplyser fondens formand Josef Motzfeldt.

- Men vi kan ikke blot overlevere vort projekt, uden først at have taget en beslutning i bestyrelsen, hvilket vil ske om få uger, oplyser Josef Motzfeldt. Han pointerer, at fonden skal have lagt en ny strategi efter de seneste måneders store interesse fra såvel lands- som kommunalpolitisk side.

Ansvarlig overdragelse

- Det er vigtigt, at projektet bliver overdraget til ansvarlige mennesker. Situationen er helt ny for os. Og vi skal sikre, at der sker en betryggende fremdrift i projektet, forklarer fondsformanden.

Josef Motzfeldt vil personligt anbefale sine kolleger i fondsbestyrelsen, at man fortsætter arbejdet med at få fondspenge hentet hjem til projektet, nu da det officielle Grønland støtter projektet.

- Og så ser jeg en mulighed for, at Nationalgalleriet vil blive drevet af midler, der kommer fra selvstyret og kommunen. I lighed med kulturhuset Katuaq, siger Josef Motzfeldt.

Han oplyser, at fonden på et senere tidspunkt kan indtræde i det store byudviklingsprojekt, hvis der er opbakning til det i bestyrelsen.

- Per Bendix har lovet, at døren ikke er lukket for os, forsikrer Josef Motzfeldt.