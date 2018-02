Seksuelt krænkede føler sig ikke længere alene

Kampagnen Ullut Tamaasa er generelt blevet taget godt imod med en del delinger på facebook, og positive kommentarer. Men især hos en gruppe syntes den at have ramt dybt - dem der selv kender til smerten og fortvivlelsen ved at have været udsat for et overgreb.

- Vi har fået flere mails fra mennesker, der fortæller om de overgreb som de selv har været udsat for, siger projektleder i Nakuusa, Arnarvaraq Jørgensen til Sermitsiaq.AG.

Håb om færre overgreb

Hun fortæller, at flere skriver, at de havde et behov for fortælle deres historie. I flere tilfælde handler det ikke blot om selve overgrebet, men også om tiden efter.

- Fælles for dem er, at de udtrykker taknemlighed over kampagnen. Især udtrykker de et håb om, at det kan betyde, at tingene bliver bedre.

- Vi har kvitteret ved at svare dem, at vi vil passe godt på deres historie, fortæller Arnavaraq Jørgensen.

Buskab om sammenhold

Hun siger, at især budskabet om, at hele landet skal stå sammen mod seksuelle overgreb har rørt flere af ofrene dybt

- De har ofte følt sig alene med deres smerte. Budskabet om sammenhold giver dem håb.

- Selv er jeg meget rørt over disse mails, siger Arnavaraq Jørgensen.

LÆS MERE OM KAMPAGNEN:

Håbet om at der kommer en bedre dag

Her kan du henvende dig om seksuelle overgreb

- Jeg har lovet mig selv, at jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at stoppe seksuelle overgreb

- Vi skal snakke mere om seksuelle overgreb