Håbet om at der kommer en bedre dag

Måske har du bemærket, at flere af dine facebookvenner har sat en ramme med Ullut Tamaasa på deres profilbillede. Måske har du endda selv gjort det. Ud af omtrent 40.000 facebookbruger i Grønland er der nemlig ikke færre end 2.100, der allerede nu har set denne ramme på deres billede.

Den første kampagnevideo er blevet delt 240 gange via Nakusaas facebookside og yderligere 240 gange via Sermitsiaq.AGs.

Og det er kun et par tegn på, at kampagnen er blevet taget godt imod.

- Opbakningen i løbet af de første dage har været helt overvældende, siger Arnavaraq Jørgensen, programleder i Nakuusa til Sermitsiaq.AG.

Hvert tredje barn

Kampagnen er blevet mulig efter sidste års landsindsamling, der indbragte rekordbeløbet 1,6 millioner kroner.

- Den store opbakning vi havde til landsindsamlingen går igen, nu hvor kampagnen er gået i gang, siger Arnavaraq Jørgensen.

En af de ting, som folk har reageret på er kampagnens budskab om problemets omfang. Hvert tredje barn har oplevet at bliver seksuelt krænket.

- Selvom alle har været klar over, at problemet er stort, så har de konkrete tal nok ikke være så kendt.

Overbevist om at kampagne vil rykke noget

Men nu er det en ting er at bidrage til en indsamling eller sætte en ramme på sine facebookprofil. Noget andet er det, at reagere, hvis man har mistanke om, at naboens barn bliver udsat for seksuelle overgreb.

- Jeg føler mig overbevist om, at de seks ugers kampagne vil rykke noget. Det vil rykke noget hos de professionelle, hos ofrene, i den brede befolkning og forhåbentlig også hos krænkerne, siger Arnavaraq Jørgensen.

Håb og sammenhold

Hun mener, at det er vigtigt, at kampagnen også lægger vægt håbet og på muligheden for at gøre noget ved problemet.

- Kampagnens budskab er, at der er håb om, at der kommer en bedre dag, hvis vi står sammen.

Netop ved at slå på sammenholdet, vil Nakuusa aktivere en af de grønlandske dyder.

- Sammenholdet er en af styrkerne i samfundet. Vi løfter sammen. Og hvis vi også gør det, når det gælder overgreb, så er der et håb om at gøre gøre problemet mindre.