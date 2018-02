Sara: Nakuusas kampagne er led i en større indsats

I går blev Nakuusas store kampagne mod seksuelle overgreb skudt i gang.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Sara Olsvig (IA) forsikrer, at Naalakkersuisut også i sit øvrige arbejde prioriterer området højt.

- Sexuelle overgreb mod børn er en af vores samfunds allerstørste udfordringer. Èt overgreb er et overgreb for meget. Vi må alle tage del i at bekæmpe overgreb mod børn. Det er et af hovedbudskaberne i kampagnen, som jeg håber, vil blive taget godt imod af hele befolkningen. Vi kan alle gøre en forskel, hver dag, skriver Naalakkersuisoq for sociale anliggender, familie, ligestilling og justitsvæsen Sara Olsvig (IA) i en pressemeddelelse.

Overgrebspakke på vej

Nakuusas Kampagne skal ifølge hende ses som et led i en større og koordineret indsats mod seksuelle overgreb. Fokus er på forebyggelse og tidlig indsats.

- Naalakkersuisut er ved at udarbejde en overgrebspakke, hvor vi på tværs af sektorer og sagsområder forbereder indsatser. Overgrebspakken er finansieret på finansloven for 2018 ligesom der også er sat flere midler af til den tidlige og forebyggende indsats. Jeg ser frem til at kunne fremlægge overgrebspakken her i foråret, fortsætter Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Overgrebspakken udvikles i et tæt sammenarbejde med fagpersoner og sektorer, som skal være med til at kvalitetssikre de nye tiltag, som er under udvikling. Strategien vil blive understøttet af en række handlingsplaner.

Kurser for fagfolk

- Det er vigtigt for mig at sige, at myndighederne ikke kan løfte opgaven alene. Derfor er Nakuusas kampagne vigtig. Tidligere undersøgelser har vist, at der er behov for information om, hvad man som borger skal være opmærksom på hos børn og hvad man som borger helt konkret skal gøre, hvis man har mistanke om at et barn har været udsat for seksuelt overgreb. Det vil kampagnen forhåbentlig være med til at forbedre, afslutter Naalakkersuisoq Sara Olsvig.

Der afholdes desuden kurser og uddannelsesforholøb for et stort antal fagfolk, som blandt andet vedrører omsorgssvigt, herunder seksuelle overgreb. For eksempel har omkring 700 fagfolk til dato modtaget kursus i bekymringsbarometeret, som er en metode til bedre at opdage, at børn har været udsat for overgreb.

Har du brug for hjælp, så kan du finde oplysninger her.

