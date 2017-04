Royal Greenland: "Vi ved, at det er en varm politisk kartoffel"

Fiskerikoncernen meddelte fredag, at de har været nødsaget til at ansætte 38 kinesere, der skal arbejde på selskabets fiskefabrikker i Maniitsoq, Qasigiannguit og Uummannaq.

De nødvendige tilladelser fra kommuner og Udlændingestyrelsen er på plads, så kineserne kan komme i gang med arbejdet i midten af maj og i midten af juni.

- Vi ved, at det er en varm politisk kartoffel. Derfor har vi også været meget åbne om det i hele processen, forklarer HR-chef Søren Olsen Damgaard fra Royal Greenland. Virksomheden har løbende involveret kommunerne og dets politikere om projektet.

Dyr løsning

- Det er dyrt at ansætte medarbejdere helt fra Kina. Men hvis vi lod være, ville det blive endnu dyrere for os, siger Søren Olsen Damgaard, der peger på, at fiskerne nu kan være sikre på hurtigt at få afsat deres fisk. Ansættelserne ”er til gavn for hele samfundet”, understreger HR-chefen.

Dårlige erfaringer

Tilbage i 2013 fik man hyret 70 medarbejdere fra Sydgrønland, der skulle arbejde på fabrikker længere nord på.

- Det var ikke ubetinget en succes. Tværtimod. Der var simpelt hen for mange, der faldt igennem. Problemet var blandt andet, at mange af dem ikke var stabile, og mødetider overholdt de ikke. De kunne simpelt hen ikke klare arbejdet, forklarer HR-chefen, der mener, at Royal Greenland har forsøgt rigtig mange ting for at undgå, at man skal ansætte medarbejdere fra udlandet.

Gode erfaringer

Det er seks år siden, at Royal Greenland sidst hyrede kinesere. Dengang var det 10 kinesere, og virksomheden havde udelukkende positive erfaringer.

- De var en stabil arbejdskraft, socialt engagerede og de kunne samarbejde, understreger HR-chefen, der gerne vil fastslå, at rigtig mange af virksomhedens medarbejdere er grønlændere og er en vigtig, stabil og god arbejdskraft.

- Valget af kinesere er absolut ikke vort første ønske. Men det har været en nødvendig beslutning, fastslår Søren Olsen Damgaard, der styrer Royal Greenlands store HR-afdeling fra Sisimiut.

Siumut-opfordring

Så sent som i går torsdag udsendte Siumut en pressemeddelelse i anledning af Royal Greenlands årsregnskab. Udover en lykønskning til selskabets flotte resultat opfordrede partiet også virksomheden til at hjemtage salgsafdelingen på knap 200 mand, der i dag opererer fra Danmark.

