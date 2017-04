Nu kommer kineserne til Grønland

I midten af maj og i midten af juni kommer 38 kinesere til Grønland for at arbejde i Royal Greenlands fiskefabrikker.

De 38 tilkaldte kinesere skal fordeles og ansættes i tre byer, hvoraf 19 ansættes i Maniitsoq, ti i Qasigiannguit og ni i Uummannaq.

- Vi er forhåbningsfulde og tror på, at de vil udføre det arbejde, de bliver ansat til, så produktionen på fabrikkerne kan blive vedvarende, og fiskerne kan indhandle deres fangst mærkbart hurtigere og uden synderlig ventetid, siger koncern HR chef Søren Olsen Damgaard, i en pressemeddelelse.

Læs: Royal Greenland henter kinesere

Godkendt arbejdstilladelse

Det oplyses, at Qeqqata Kommunea og Qaasuitsup Kommunea har godkendt tilkaldelsen af 38 kinesere, og Udlændingestyrelsen har givet samtlige kinesere opholds- og arbejdstilladelse i Grønland.

- Vores behov for tilkaldt arbejdskraft viser bare, at der er rigtig meget arbejde at tage fat på ude på fabrikkerne. Vi har brug for langt flere sæsonarbejdere, men har begrænset os for de knap 40 kinesere, da vi jo er nødt til at starte et sted, og fordi vi mener, at det ikke kan forsvares at tilkalde alt for mange folk. Når sæsonen er slut, vil vi vurdere, hvilke yderligere skridt, vi skal tage, fremhæver Royal Greenlands HR chef.

De kommende kinesiske fabriksarbejdere, der skal ansættes og som skal bo i Royal Greenlands indkvarteringsboliger, skal hvert år have fornyet deres opholds- og arbejdstilladelser hos Udlændingestyrelsen.

Læs: Royal Greenland savner arbejdskraft i Uummannaq

Borgermøde i byerne

Royal Greenland vil mod slutningen af april indkalde til borgermøde i Maniitsoq og Uummannaq, hvor der vil blive orienteret om baggrunden for tilkaldelsen af kinesiske fabriksarbejdere.

- Vi ser frem til at modtage vores kinesiske medarbejdere. Vi har jo tilkaldt dem, fordi vi gerne vil undgå manglen på arbejdskraft, og vi håber og er helt overbeviste om, at borgerne i nævnte tre byer vil tage rigtigt godt imod vores kommende kolleger, lyder det fra Søren Olsen Damgaard.