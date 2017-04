Royal Greenland savner arbejdskraft i Uummannaq

Fiskerne er ifølge Royal Greenlands hjemmeside glade for, at de nu igen kan indhandle deres fangster på fabrikken, der har været lukket i ni måneder.

Udfordret på arbejdskraft

- Vi har siden vi åbnede haft udfordringer med mangel på arbejdskraft. Vi startede med at producere hale-og hovedkappede hellefisk, men siden søndag har vi produceret hele hellefisk, som vi indfryser. Vi har forsøgt at løse mangelen på arbejdskraft ved blandt andet ved at hente tre medarbejdere fra én af bygderne, og ved at aflyse et kursus for nogle af vore medarbejdere. Vi har brug for flere folk på fabrikken, så vi kan starte med at producere fileter, siger fabriksleder i Royal Greenlands fabrik i Uummannaq, Kirsten Nielsen Jensen ifølge Royal Greenlands hjemmeside.

Fiskere i Uummannaq der indhandler til Royal Greenlands fabrik har under renovering og udvidelse på fabrikken i Uummannaq indhandlet til to forskellige indhandlingsskibe, hvoraf det ene - før islæg - lå i havet ud for Uummannaq.

To holdskift

Efter islæg har fiskerne indhandlet til et andet indhandlingsskib, der ligger på isen ud for fabrikken. Her har 16 medarbejdere på Royal Greenlands fabrik arbejdet i to holdskift indtil den ny renoverede fabrik startede med at producere igen i sidste uge.