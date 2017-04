Ordet eskimo er forbeholdt eskimoer

Denne gang er det et New York-baseret indieband, der har er kommet i heftig modvind, efter at inuit-sangeren har sat fokus på deres valg af kunstnernavn; Eskimeaux.

Det fremgår af flere amerikanske og canadiske medier samt i debatten på de sociale medier.

Navnet Eskimeaux, mener Tanya Tagaq, er nemlig forbeholdt folk, der rent faktisk ér eskimoer og ønsker at bruge betegnelsen i stedet for inuit.

- Hvis du vil bruge ordet eskimo, har du bare af at være en eskimo, ellers æder jeg dig til frokost, tweetede Tagaq til sangerinden Gabrielle Smith, der står bag indiebandet.

Hedder nu Ó

Efter en række tweets rettet mod Smith og et mere generelt misbrug af ordet, kom de to sangerinder i dialog med hinanden. Reslutatet blev, at Gabrielle Smith ænderede bandets navn fra Eskimeaux til Ó.

- Det er respekt, lød reaktionen fra Tagaq på hendes twitterkonto.

Tanya Tagaq fik tidligere på året facebook til at undskylde, at de fjernede et foto med en sælskindspels. Det skete i forbindelse med at hun deltog i en koncert i Nuuk.