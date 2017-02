Her er inuit-foto, som blev fjernet fra Facebook

Sælskindstøj har været i fokus på såvel de canadiske medier, som de sociale medier over hele verden, siden strubesanger Tanya Tagaq, i forbindelse med sin koncert i Katuaq i Nuuk før sidste weekend, fik fjernet et foto med sælskinstøj fra sin profil på facebook.

Og midt i hele mediestormen står en kun 17-årig ung inuit, der var hovedperson på det foto, som Tagaq delte på sin profil.

Braden Johnston, hedder den unge mand, der har høstet såvel respekt og hæder som foragt og nedgørende bemærkninger, siden han udtalte sig om, hvordan han havde det med at iføre sig den sælsskinsparka, som hans mor havde lavet til ham.

- Det var som en personlig udvikling, hvor jeg endelig opnåede en accept af den del af mig, der er inuit. Det var en overvældende følelse af selvtillid og stolthed. Overnaturligt. Jeg kan ikke sammenligne det med noget andet, er Braden Johnston citeret for at udtale til flere medier.

Svinet til af dyreværnsfolk

Eftersom Braden Johnston havde lagt sit foto på sin profil med hashtag #FuckPeta, der relaterer til den amerikanske dyrerettighedsgruppe People for the Ethical Treatment of Animals, blev hans profil efterfølgende spammet med hadefulde indlæg fra organisationens tilhængere.

- Forbandede udskud, ingen tradition eller race eller kultur kan retfærdiggøre dette, skriver en af hans modstandere.

På sin side har Braden Johnston dog den kendte Tanya Tagaq, der er ven med hans mor og derfor valgte at dele hans foto med sine følgere på facebook. Hun har efterfølgende modtaget en personlig undskyldning fra Facebook for fjernelse af billedet med bemærkning om at “et af deres medlemmer ved et uheld fjernede hendes post og udelukkende hende”.