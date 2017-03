Nyt team skal finde misbrugere og hjemløse

Med en målrettet indsats er det lykkes Kommuneqarfik Sermersooq at fjerne flere at de udsatte børn og unge, der tidligere drev rundt i gaderne i aften og nattetimerne.

Nu er turen kommet til den lidt ældre målgruppe, nemlig de socialt udsatte voksne.

Skal opsøge folk på gaden

Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq har stillet et forslag om, at der ansættes et gadeteam bestående af to fuldtidsansatte medarbejder. Teamet skal ud i gader, opgange, værtshuse og væresteder for at skabe kontakt til primært hjemløse, men også andre borgere med misbrug eller andre sociale udfordringer.

- Det opsøgende team skal hjælpe borgeren med at etablere og bevare kontakt til offentlige myndigheder, læge, familie med videre, samt være med til at yde en akut indsats ved behov, fremgår det af forvaltningens forslag.

Modtager gerne tip fra borgerne

Gadeteamet skal reagere på henvendelser fra naboer, familiemedlemmer, kolleger eller andre, når de udtrykker bekymring for navngivne personer. Men de to medarbejdere skal også selv ud i byen og lede efter borgere med behov for hjælp.

Gadeteamet vil blive en del af de indsats, som kommunen allerede har sat i gang i forhold til problemer med hjemløse herunder flere boliger og sengepladser, samarbejde med frivillige organisationer samt oprettelse af Kofoeds Skole.

Hvis forslaget godkendes, skal der afsættes omkring 600.000 i budgettet til aflønning af de to medarbejdere i gadeteamet.