Mand fanget af sne i bunker i Nuuk

En ung mand er ved en ren tilfældighed reddet ud af en bunker i Nuuk, hvor han var sneet inde.

Det skete sent fredag aften før weekenden.

Læs også: Nuuk særlig ramt af sne

Den unge hjemløse mand havde fundet ly for kulden og de massive snemasser i en gammel bunker, et tidligere ammunitionsdepot. Men på grund af det voldsomme snefald var døren blevet blokeret, og manden kunne ikke komme ud.

- En af de lokale fedstenskunstnere, Johannes, kom efter sædvane forbi. Da han ikke var sikker på, om der var nogen i bunkeren, blev vi selvfølgelig nødt til at gøre noget, fortæller Allan Majholm leder Hotel Sømandshjemmet i Nuuk til Sermitsiaq.AG.

Fandt mand i bunker

Allan Majholm var personligt med til at grave den unge, forkomne mand ud i de sene aftentimer.

Sammen med to medarbejder fra Sømandshjemmet gik han ud i nattemørket, for at undersøge om der var nogen i den tilsneede bunker. I fællesskab fik de gravet sig ind til manden.

- Efter kort tid, lykkedes det at få kontakt til den unge mand, som stod og skælvede bag den kun delvist åbne dør, fortæller Allan Majholm.

Læs også: Stor stigning i antallet af hjemløse

Gennem åbningen kunne de række forsyninger ind til den underafkølede mand i bunkeren.

- Vi fik givet ham lidt mad og drikke gennem dørsprækken og fortsatte gravearbejdet. Kort tid efter kom kunstner Thomas Jensen og hjalp os med at grave, og inden for en time var han fri, fortæller lederen af Hotel Sømandshjemmet og understreger, at han er meget stolt af sine medarbejder

Manden havde på det tidspunkt, ifølge de oplysninger, han gav Sømandshjemmet, været sneet inde i cirka 2 1/2 døgn.