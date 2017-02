Kommunal fadæse: Ung mand sad indespærret i 17 dage

- En rigtig møgsag. Vi må lægge os fladt ned og erkende, at vi ikke har gjort det godt nok, forklarer konstitueret kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen om den pinagtige sag, hvor en ung hjemløs, der havde taget ophold i et tidligere depotrum sad indespærret – mod sin vilje.

Fagchef fritaget for tjeneste

En fagchef i kommunen er blevet fritaget for tjeneste, indtil sagen er fuldt og helt belyst, oplyser kommunaldirektøren.

Den unge mand blev straks kørt på Dronning Ingrids Hospital til behandling og opholder sig nu på en af kommunens boenheder, hvor han kan få den nødvendige hjælp efter den traumatiske oplevelse.

Sagen havde som udgangspunkt et godt formål. Da samme unge mand tilbage i januar under det voldsomme snevejr blev indespærret i samme krudtdepot og gravet fri, så han kunne forlade stedet, fik det kommunen til at beslutte, at byens krudtdepoter skulle lukkes, så hjemløse ikke kunne tage ophold i dem.

Hjemløse bliver informeret

Fredag den 3. februar kl. 13.00 bliver de personer, som opholder sig i krudtdepoterne informeret om, at de kan få tilbudt bolig andet sted, fordi man to timer senere vil lukke for adgangen.

Den unge mand i 20’erne bliver tilbudt ophold på Sømandshjemmet, og da han ikke er kendt i det sociale system og det vurderes, at der skal laves en helt særlig udredning aftales det med ham, at han bliver afhentet om mandagen den 6. februar.

Den unge mand er imidlertid ikke til stede på Sømandshjemmet, da medarbejdere fra socialforvaltningen møder op om mandagen.

Større eftersøgning går i gang

En større eftersøgning går straks i gang. Da myndighederne to uger senere endnu ikke har fundet ham, bliver der taget en ny beslutning.

- I mandags blev vi nødt til at skrue tiden tilbage, forklarer Lars Møller-Sørensen, og derfor beslutter man at tjekke krudtdepoterne. Om det værst tænkelige faktisk var sket.

Og her fandt man den unge mand. Lykkeligvis i live.

- God morgen. Hvad er klokken, var det første den unge mand spurgte kommunens folk om, oplyser Grethe Nielsen, direktør for forvaltningen for velfærd, til Sermitsiaq.AG.

- Han var i live. Kunne selv rejse sig op, men naturligvis påvirket af situationen, forklarer Grethe Nielsen. Den unge mand havde haft mad og drikkelse under det ufrivillige ophold, vurderes det.

Kommunens interne undersøgelse afslører, at man ikke fik lukket depotrummet to timer efter, som det ellers var planen tilbage fredag den 3. februar.

Arbejdet blev først udført om lørdagen

Mike Kristiansen, direktør for anlæg og miljø, fortæller, at opgaven først blev udført en gang lørdag formiddag, hvilket er forklaringen på, at den unge mand kunne tage ophold i krudtdepotet.

- Vi havde en medarbejder inde i depotet for at tjekke, at der ingen var. Men han overser den unge mand, oplyser Mike Kristiansen, der fastslår, at det er dybt utilfredsstillende, at kommunens folk ikke har fulgt de instrukser, som var givet.

Alle involverede i sagen er dybt berørte over, at det kunne ske.

- Vor medarbejder, der overså den unge mand i krudtdepotet, har det naturligvis ikke godt, forklarer Mike Kristiansen, der oplyser, at det er medarbejderens chef, en fagchef, der er fritaget for tjeneste, mens en nærmere undersøgelse af sagen pågår.

Var ukendt for de sociale myndigheder

For Grethe Nielsen er det vigtigste, at der nu bliver taget godt hånd om den unge mand, der er tilflytter. Han har modtaget ydelse, men ellers ikke kendt af det sociale system.

- Det vigtigste er, at vi får taget godt hånd om manden, og hjælpe ham på bedste måde. Det er jo en følsom personsag, hvor der er grænser for, hvad vi kan oplyse, forklarer Grethe Nielsen.

Den konstituerede kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen oplyser, at man naturligvis vil yde manden juridisk bistand, så han eventuelt kan føre et erstatningskrav mod kommunen.