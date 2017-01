Nyt nederlag til Grønland på Island

Flyveren fra Nuuk med spillerne fra Grønland landede i lufthavnen mindre end en time inden kampstart. Spillerne hastede ind i bussen og kørte de 15 minutter til TM Höllin og løb direkte til opvarmning.

Kampen blev spillet kl. 19.30 og efter de to gange 30 minutter måtte den grønlandske trup igen konstatere, at Islands B-landshold er et rigtig godt hold, som ikke mindst fysisk er meget stærke. Islændingene vandt 33-25 efter 21-11 ved pausen.

Vejrmæssige udfordringer

Spillerne fra Grønland skulle efter planen været ankommet til Island fredag formiddag og spillet med i den første kamp mod Island fredag aften.

Spillerne bosiddende i Danmark ankom planmæssigt torsdag aften, hvorfor det var et noget amputeret landshold, der kom i kamp. Grønland blev i den første kamp nødt til at låne to islandske spillere. Denne kamp endte 34-31.

Mere fysik

Den islandske landstræner Einar Gudmonsson havde til lørdagens kamp sagt til sine spillere, at de skulle spille mere fysisk og satse meget mere i mand til mand duellerne.

Spillerne hørte efter og Grønland fik det svært, især i de første 30 minutter, hvor Island tilspillede sig mange muligheder og scorede hele 21 mål. I 2. halvleg kom Grønland meget bedre med. Både angreb og forsvar blev justeret og så fik islændingene ikke scoret så mange mål på kontra, som de gjorde i første halvleg.

Internationalt niveau

Landstræner Niels Møller siger i en pressemeddelelse fra Island:

- Det blev i dag igen bevist, at håndbold er et fysisk spil, hvor den enkeltes spillers fysik er helt afgørende og Niels Møller fortsætter

- Vi havde det svært i 1. halvleg. Fik heldigvis mere og mere styr på det efterhånden, som kampen skred frem og ender jo med at vinde 2. halvleg over et godt islandsk hold på internationalt niveau.

De grønlandske målscorere:

Minik Dahl Høegh 7

Aqqaluk Ingemann 3

Miki Duko Sørensen 3

Akutaaneq Kreutzmann 3

Angutimmarik Kreutzmann 2

Lars Ole Lyberth 2

Nuka Heilmann 2

Gustav O. Egede 1

Lars Møller 1

Inuujuk O. Søholm 1

Sidste kamp

Grønland spiller søndag formiddag islandsk tid kl. 09.45 den sidste kamp under opholdet på Island. Modstanderen er klubholdet Stjarnan og også denne kamp spilles i TM Höllin.