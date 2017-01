Amputeret landshold taber kamp i Island

Landsholdet for det grønlandske herrelandshold er på træningslejr i Island i disse dage.

Men vejret har givet udfordringer, da spillere fra bosiddende i Grønland har efter to dages fly-aflysninger endnu ikke nået frem til Reykjavik, og kampen mod Island i går fredags, blev således spillet med spillerne bosiddende i Danmark plus lån af to spillere fra Island.

Taber kampen med tre mål

Det islandske b-landshold stiller op med de bedste spillere, som ikke er med til verdensmesterskaberne, der spilles i Frankrig. Så det var et stærkt islandsk b-landshold Grønland var oppe imod i går fredag i TM Höllin i Reykjavik.

Foruden det 'amputerede' grønlandske landshold, er Minik Dahl Høegh stadig præget af et såkaldt 'springerknæ' og kunne derfor ikke spille hele kampen for fuld styrke, skriver håndboldforbundet i en pressemeddelelse.

Kampen sluttede 34-31 til Island efter 19-14 ved pausen.

Brugte mange kræfter

Landstræner Niels Møller siger i pressemeddelelsen, at selvom holdet lånte to spillere fra modstanderne, fik de ikke vores spil til at flyde rigtigt i første halvleg og vi måtte bruge mange kræfter for at hænge nogenlunde på.

- Der kom mere styr på tingene for vores side i 2. halvleg. Island var opsatte på at revanchere sig fra nederlaget til os ved sidste besøg. Der var som sådan ikke noget i det islandske spil der overraskede os, det var de islandske dyder som kontant forsvarsspil, effektive kontraangreb og fight der var i højsædet, siger landstrænenren.

Og Niels Møller fremhæver, at resultatmæssigt er det egentlig ok med de udfordringer holdet havde med at kunne stille stærkeste hold taget i betragtning.

Ny kamp

Spillerne bosiddende i Grønland har ny planlagt afgang til Island i dag lørdag med ankomst til Reykjavik klokken 18.00 – såfremt denne afgang bliver til noget, bliver landskampen i dag udsat til 18.45, lokal tid.

Bliver afgangen i dag aflyst, kommer spillerne der fortsat sidder og venter i Nuuk således ikke afsted, og kampen i dag må så spilles på samme præmisser som fredagens kamp.

Landstræneren ærger sig over, at spillerne fra Grønland ikke kunne være med til den første kamp.

- Det er selvfølgelig ikke optimale forhold, og ej heller det vi havde regnet med da vi planlagde samlingen. Men vejret kan vi ikke hamle op imod, og vi må få det bedste ud af det.

- Heldigvis er det islandske forbund meget forstående overfor situationen, og de er indstillet på at hjælpe så godt de kan og videreudvikle det samarbejde med Grønland, der blev sat i gang ved samlingen på Island sidste år. Nu må vi krydse finger for at spillerne der nu har ventet i Nuuk i to dage kommer frem i dag lørdag, lyder det fra Nielse Møller.

