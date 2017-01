Herrehåndboldlandsholdet til Island

Spillerne, der til dagligt spiller i Danmark, kommer til Island torsdag aften, medens spillerne, der kommer fra Grønland, kommer til Island fredag morgen.

Tre kampe

Landsholdet skal under opholdet på Island spille tre kampe. Desuden skal truppen som altid under sådanne træningssamlinger, træne ved siden af.

De tre kampe skal spilles i TM Hôllin i Reykjavik. De to første kampe er mod Islands B-landshold. Fredag klokken lokal tid 20.00 og igen lørdag klokken 18.00.

Søndag skal landsholdstruppen tidligt op, idet den sidste træningskamp mod klubholdet Stjarnan er programsat allerede til klokken 09.45.

Her er truppen

Truppen til Island består af 15 spillere og tre ledere:

Frank Mikkelsen GOG

Inuk Højgaard GSS

Miki Duko Sørensen GSS

Muusaraanguaq Ostermann Søholm FIF

Minik Dahl Høegh Århus Håndbold

Aqqalu Ingemann Randers HH

Milan Olsen GOG

Nuka Heilmann GSS

Akutaaneq Kreutzmann Ribe Esbjerg HH

Lars Ole Lyberth GSS

Angutimmarik Kreutzmann Randers HH

Lars Møller N-48

Inuujuk Ostermann Søholm Norsaq HC

Gustav Ostermann Egede NÛK

Aqqaluk M. Lings GSS



Niels Møller landstræner

Rasmus Larsen teamchef

Berit Duus fysioterapeut

Der er afbud fra Miki Heilmann GSS.

VM kvalifikationen glippede

Grønland havde ved de sidste Pan Amerikanske Mesterskaber i juni i Argentina muligheden for for fjerde gang at komme med til verdensmesterskaber, som jo begynder på onsdag i Frankrig.

Det var lige ved at lykkedes. En overraskende sejr over Argentina var dog ikke nok. Et nederlag til Chile og resultatet af kampen mellem netop Chile og Argentina betød, Grønland nu kan se på, at Brasilien, Chile og Argentina igen repræsenterer De Pan Amerikanske lande. Brasilien spiller åbningskamp mod Frankrig, medens Argentina torsdag skal forsøge at drille de danske storfavoritter.

- Vi var tæt på og må nu nøjes med at følge de spændende verdensmesterskaber, hvor Danmark vel er favorit, foran tv-skærmene siger Rasmus Larsen fra Grønlands Håndbold Forbund til Sermitsiaq.AG og Rasmus Larsen fortsætter:

- Når nu verdensmesterskaberne i Frankrig glippede, at det meget positivt, at Island vil spille to kampe mod os. Det er så vigtigt, at vi er samlet og får spillet nogle hårde kampe.

Næste samling i Nuuk

I dagene 10. til 12. februar vil der være træningssamling i Nuuk. Primært er det spillere fra bruttotruppen, der er bosiddende i Grønland, som er indkaldt dog suppleret med enkelte spillere, som til daglig spiller i Danmark.

