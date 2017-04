Naalakkersuisut afsætter millioner til miljøet

Naalakkersuisut har afsat 15,5 millioner kroner over de næste to år til kommunale initiativer til transport af affald.

En centraliseret affaldsforbrænding vurderes at være den bedste løsning på udfordringerne med at håndtere affaldsmængderne i byer og bygder ud fra en miljømæssig, sundhedsmæssig og samfundsøkonomisk betragtning, oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

Suka Frederiksen (S), der er naalakkersuisoq for natur og miljø, oplyser i pressemeddelelsen, at Naalakkersuisut vælger at afsætte et stort millionbeløb til dette initiativ, fordi de ønsker at afprøve nye måder at komme af med vores affald på.

- I bygder og mindre byer fungerer mange af forbrændingsanlæggene ikke, og affaldet hober sig i stedet op på dumpene. Nu vil vi prøve at transportere affaldet fra mindre steder til de store byers forbrændingsanlæg. Et alternativ kan også være at transportere affaldet til udlandet. Naalakkersuisut ser muligheder for at skabe arbejdspladser og rydde op samtidigt, fremhæver hun.

Bedre affaldshåndtering

Affaldshåndteringen er ellers en kommunal opgave, 'men med dette initiativ støtter Naalakkersuisut op om kommunernes arbejde med at sikre en bedre affaldshåndtering i både bygder og byer', forklarer Suka Frederiksen.

Selvstyret oplyser samtidigt, at midlerne muliggør, at hver kommune kan ansætte en miljømedarbejder, der skal støtte op om initiativet.

- Det er tanken, at miljømedarbejderne skal arbejde målrettet med at fremme og sikre implementeringen af affaldstransportløsninger. Herudover skal de nye medarbejdere have fokus på at oplyse om og håndhæve reglerne for renholdelse af udearealer ved virksomheder og beboelse, lyder det fra selvstyret.

