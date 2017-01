Affaldshåndtering halter i bygderne

Folketingsmedlem Søren Espersen (DF) har stillet spørgsmål til miljøminister Esben Lunde Larsen om selvstyrets oprydning på lossepladser og dumpe.

Det har fået naalak­kersuisoq for miljø, Suka K. Frederiksen (Siumut) til at sende et åbent brev til Søren Espersen med svar på tiltale.

- Naalakkersuisut er i samarbejde med kommunerne i fuld gang med at rydde op og sikre en miljørigtig håndtering af landets deponier. Siden 2014 har der således været afsat en ekstraordinær bevilling fra selvstyrets side på 44,5 millioner kroner til oprydning af dumpene, og hertil kommer yderligere bidrag fra kommunerne. Oprydningen af landets dumpe – eller deponier er således i fuld gang, svarer hun.

Farlige affald

Dertil skriver Suka K. Frederiksen, at hun ikke kan genkende Sø­ren Espersens beskrivelse af, at al tænkeligt affald – herunder store mængder kemisk affald – stadig blot henkastes, for som hun siger:

- Der er etableret modtagestationer til 'farligt affald' i alle byer i landet, så der bliver taget hånd om det farlige affald.

Kræver oprydning

Suka K. Frederiksen slutter af med at poin­tere – med slet skjult henvisning til Camp Century, Grønnedal med mere, at hvis man har forurenet et område, eller har ansvaret for at have accepteret en forurening af et område, så må man tage sit ansvar alvorligt og sørge for at bringe forholdene i orden:

- Forurening forsvinder jo ikke af sig selv. Jeg kan slet ikke forstå, at dette ikke er ind­lysende for Søren Espersen. Det er på tide, at man fra dansk side begynder en effektiv oprydning af de steder, man har ansvaret for, andet kan man ikke være bekendt, og andet burde man heller ikke kunne leve med i Danmark.

Søren Espersen er forundret over Suka F. Frederiksens svar.