Malik Berthelsen: Hash er et stort problem

- Der er store sociale problemer i Qeqqata Kommunia, derfor skal vi arbejde for, at sagerne bliver løst hurtigere ved at ansætte flere socialmedarbejdere.

Det siger Malik Berthelsen (S), der i næste måned sætter sig på borgmesterstolen i Qeqqata Kommunia.

Han peger på, at der er store alkohol-og hashproblemer i kommunen.

- Desværre er der stor hashproblem i kommunen, hos voksne og især hos de unge. Mange har problemer med at passe på deres arbejde på grund af det, der derved også har økonomiske problemer. Derfor vil vi ansætte en tolder gennem Naalakkersuisut, der skal være med til at bekæmpe salg af hash, siger han til Sermitsiaq.AG.

Pushere sælger åbenlyst

Han fortæller samtidigt, at kommunen vil også arbejde for, at det ikke skal være muligt for offentlig hjælpsmodtagerne til at købe alkohol og hash for offentlig hjælp.

- Det skal vi undersøge juridisk, om det kan lade sig gøre, fremhæver Malik Berthelsen.

- Hvordan ved kommunen, at offentlig hjælpsmodtagerne bruger deres penge på alkohol og hash?

- Vi lever i et lille samfund, og ved hvad der foregår. For eksempel hører vi fra borgerne, at når der skal udbetales offentlig hjælp, så tager mange offentlig hjælpsmodtagere til banken ved klokken 24.00 for at hæve penge. Det vi hører er, at mange pushere tager ned til banken og sælger hash.

Brug af teknologi

- Vil kommunen så vide, hvad offentlig hjælpsmodtagerne bruger deres penge til?​

- Nej, det er slet ikke det, vi er ude efter. Vi skal undersøge, om vi kan bruge teknologi til at udbetale offentlig hjælp, måske ved at give offentlig hjælpsmodtagerne et kort til butikkerne, som de kun kan bruge til mad. For vi vil arbejde for, at det ikke skal være muligt længere at bruge offentlig hjælp til alkohol og hashfremhæver, Malik Berthelsen.

- Pengene fra offentlig hjælp skal kun bruges til det, man har behov for. Det er til mad, og ikke til at købe alkohol eller hash. Og i samarbejde med politiet, skal den åbenlyse hashhandel stoppes ved banken, lyder det fra Malik Berthelsen.

