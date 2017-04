Her er samarbejdsaftalen i Qeqqata Kommunia

'Nærdemokrati, fælleskab og udvikling'.

Sådan lyder samarbejdsaftalen i Qeqqata Kommunia, der består af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, der blev præsenteret i kommunalbestyrelsen i Sisimiut i går, tirsdag.

Et af fokuspunkterne er, at kommunen vil fortsætte arbejdet med at etablere en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

- Vi er enige om, at der bør bygges vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, derfor skal vi i gang med at undersøge, hvordan hvordan den kan finansieres, lyder det blandt andet i samarbejdsaftalen.

Hash er ødelæggende

Ifølge partierne, så er hash et stort problem i kommunen.

- Derfor vil vi arbejde for at ansætte en tolder, der skal være med til at bekæmpe hash, og det vil anmode til Naalakkersuisut.

Og partierne vil arbejde for, at det ikke skal være muligt at købe alkohol for penge fra de offentlige.

- De offentlige hjælp skal bruges til det, man har brug for. Vi vil derfor undersøge, om det er juridisk muligt, om man kan stoppe med at købe alkohol og hash fra de offentlige, lyder det blandt andet fra Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq.

