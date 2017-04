Siumut vinder i Qeqqata Kommunia

Siumut er det største parti i Qeqqata Kommunia.

Partiet har i alt fået 2.151 stemmer, og partiet skal dermed have borgmesterposten i kommunen.

Men partiet er gået en mandat tilbage - fra ni til otte.

Malik Berthelsen (S) har fået flest personlige stemmer i partiet med 522 personlige stemmer i alt.

Her er den nye kommunalbestyrelse i Qeqqata Kommunia:

Siumut:

Malik Berthelsen - 522 personlige stemmer

Erik Jensen - 438 personlige stemmer

Gideon Lyberth - 283 personlige stemmer

Hans Frederik Olsen - 135 personlige stemmer

Evelyn Frederiksen - 108 personlige stemmer

Karl Lyberth - 97 personlige stemmer

Frederik Olsen - 83 personlige stemmer

Ruth Heilmann - 78 personlige stemmer

Atassut:

Siverth K. Heilmann - 596 personlige stemmer

Anna Karen Hoffmann - 54 personlige stemmer

Emilie Olsen - 83 personlige stemmer

Inuit Ataqatigiit:

Juliane Enoksen - 196 personlige stemmer

Sofie Dorthe R. Olsen - 94 personlige stemmer

Erneeraq Poulsen - 75 personlige stemmer

Partii Naleraq:

Henrik Fleischer - 118 personlige stemmer

Sermitsiaq.AG har talt med Malik Berthelsen, der bliver den nye borgmester i Qeqqata Kommunia.

Han er overrasket over, at han har fået så mange personlige stemmer.

- Jeg har stadig svært ved at tro, at det er virkeligt, siger en begejstret Malik Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Store udfordringer

Han fortæller, at der vil være masser af udfordringer i den kommende tid.

- Man skal påtage sig et stort ansvar, når man sidder på borgmesterposten, og der vil uden tvivl være mange udfordringer.

- Vores allervigtigste opgave vil være at løfte folkeskolen. Her skal vi arbejde på at få så mange elever til at tage videregående uddannelser, som skal gavne hele kommunen. Det er den største udfordring, som vi står overfor, fremhæver Malik Berthelsen.

Stor viljestyrke

Den kommende borgmester fortæller, at han har tvivlet, om han vil have opbakning fra borgerne i Sisimiut.

- Vi er mange i partiet, der stiller op til valget. Derfor har det været svært at få budskaberne frem, og jeg har desværre misset den afgørende valgkamp på tv. På grund af, at vi er så mange der stiller op, har det været utroligt svært at komme med vores budskaber.

- Men borgerne i Sisimiut ved, at jeg har stor viljestyrke for at nå mine politiske mål, og det er nok derfor, at jeg har fået så mange personlige stemmer, lyder det fra Malik Berthelsen, der sammen med sin familie og venner stille og roligt ville fejre det flotte resultat i hjemmet.