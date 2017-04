Kuupik Kleist til Kim Kielsen: Udskriv valg

Kuupik Kleist, der har selv har siddet i Naalakkersuisut i to omgange for Inuit Ataqatigiit og har en mangeårig erfaring som politiker på øverste hylde, ser ingen anden udvej end at udskrive et hurtigt valg, som modtræk til den nuværende magtkamp i Siumut.

- Den interne uro i Siumut og den tilsvarende i Naalakkersuisut har uden tvivl besværliggjort arbejdet for formanden for Naalakkersuisut. Den manglende opbakning i sit eget parti har svækket Kim Kielsen i hans politiske arbejde og i hans resultater i Naalakkersuisut, vurderer Kuupik Kleist til AG.

Forsinker arbejdet

Han mener, at den interne ustabilitet i Siumut går ud over serviceringen af borgerne, hvor udskiftning af medlemmer af Naalakkersuisut har konsekvenser for det udførelsen af politiske målsætninger.

Ifølge Kuupik Kleist bliver arbejdet forsinket, når et nyt medlem af Naalakkersuisut skal sætte sig ind i sagerne og lære samarbejdet med embedsværket at kende.

- Sagt på en anden måde: den åbenlyse magtkamp i Siumut sætter politiske målsætninger i baggrunden og det går ud over serviceringen af borgerne i den sidste ende, siger Kuupik Kleist.

