D: Naalakkersuisut står svækket

Partiet, der står uden for koalitionen, mener, at Grønland har behov for stabilitet og kontinuitet, hvilket dagens naalakkersuisoq-udskiftning ikke er udtryk for.

Splid i Siumut

- Men desværre er realiteten, at vi står i dag med et svækket Naalakkersuisut, der skal genetableres med nye medlemmer på to af de vigtigste poster. Endnu en gang skal vi skifte ud i Naalakkersuisut, fordi der er splid i landets største parti, og efter alt at dømme fordi partiet har haft et dårligt kommunalvalg i to kommuner, skriver Justus Hansen fra Demokraterne i en pressemeddelelse.

Partiet mener, at den store udskiftning i den politiske ledelse sender ”bølger af utryghed ud i befolkningen”.

D: Vi har brug for stabilitet

- Grønland har brug for stabilitet, så utrygheden ikke bliver til hverdag for os. For slet ikke at tale om de signaler vi sender til omverdenen, som mildest talt er uheldige. Endnu engang ”rystes posen” i Grønlands regering, og det sker før vi muligvis skal forhandle med private investorer om milliardinvesteringer i både lufthavne og byggerier, lyder det fra Demokraternes næstformand, der alligevel vil ønske Naalakkersuisut-holdet ”lykke og god arbejdslyst”, og fastslår, at partiet vil gøre sit for at sikre langsigtede aftaler mellem så mange partier som muligt.