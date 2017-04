Vittus Qujaukitsoq: Jeg forlader Naalakkersuisut

- Min tid som naalakkersuisoq slutter i dag. Jeg træder tilbage. Jeg vil takke alle, som har støttet mig i mit arbejde. I har givet stor styrke. Tak.

Sådan skriver naalakkersuisoq for erhverv, arbejdsmarked, handel, energi og udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq (S) på sin Facebook-profil mandag morgen.

Overfor Sermitsiaq.AG bekræfter Vittus Qujaukitsoq, at han har valgt at forlade Naalakkersuisut.

- Ja, det er rigtigt, at jeg har valgt at forlade Naalakkersuisut, men jeg har ingen yderligere kommentarer, siger en kortfattet Vittus Qujaukitsoq, der ikke ønskede at forklare, hvorfor han har taget sin beslutning om at træde tilbage.

Vittus Qujaukitsoq opnåede ikke stemmer nok til at komme i Inatsisartut ved den seneste valg, hvor han fik 87 personlige stemmer. Ved valget i 2013 fik han 215 stemmer.

Artiklen opdateres...