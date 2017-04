Kujalleq-flertal præsenterer 42 initiativer

IA valgte at stå uden for en aftale, hvilket Isaksen og Ottosen blot tager til efterretning.

- I udformningen af vores samarbejdsaftale har vi bestræbt os på at være lydhøre overfor borgerne, der i valgkampen har efterlyst større inddragelse og have bedre adgang til medindflydelse. Vi vil dermed målrettet arbejde for at vi sammen med borgerne og erhvervslivet i Kommune Kujalleq udvikler et stabil økonomisk fundament, at være økonomisk selvbærende, at skabe gode rammer for dynamisk erhvervsliv og at få nedbragt arbejdsløsheden, hedder det i en pressemeddelelse fra de politikere, der nu skal tegne Kommune Kujalleq.

De to partiledere lister en lang liste af målsætninger op, som der skal arbejdes med:

Der skal arbejdes for skattenedsættelse i henhold til kommunens økonomiske formåen.

Der skal arbejdes for at øge bygdebestyrelsernes selvbestemmelse.

Der skal arbejdes for at øge selvforsyningen ved hjælp af regionens styrker.

Der skal arbejdes for at videreudvikle kommune Kujalleq ́s status som uddannelsescenter.

Der skal arbejdes for at udvikle fiskeri og fiskeindustri ved at bibeholde og udvide landingspligt.

Der skal arbejdes for at der bliver helårsproduktion i Neqi A/S. Dette skal blandt andet ske ved at der gives mulighed for indhandling af moskusokser og rensdyr.

Landbruget, dyrehold og kvægdrift samt fiskeindustrien skal udvikles, derved skal der arbejdes for målrettet at udvikle grønsagsproduktion, hønse- kyllinge og hønseægsproduktion, kødproduktion af kvæg, grise, sælkød og fiskeprodukter.

Af hensyn til passagerer og erhvervslivet i Sydgønland skal der målrettet arbejdes for at få fremmet planerne om lufthavn mellem Narsaq og Qaqortoq, samt at planerne om anlæggelse af regionale grusbaner i Narsaq, Nanortalik samt Alluitsup Paa bliver fastholdt.

Turismeindustrien skal udvikles, og blandt andet i tæt samarbejde med Destination South Greenland (DSG) skal hjemmehørende iværksættere støttes.

Der skal arbejdes for at fremme planerne om råstofindustri.

Der skal arbejdes for at kommunale virksomheder, institutioner samt driftsenheder der kan privatiseret bliver privatiseret.

Der skal arbejdes for at offentlige institutioner og virksomheder der giver arbejdspladser bliver udflyttet til Kommune Kujalleq

Arbejdet for at vedligeholde vejene og pontonbroerne i alle bygder og byer skal opprioriteres.

Der skal arbejdes systematisk for at renovere og forny servicehusene i bygderne.

Arbejdet med affaldshåndtering, forbrændingsanlæg, affaldssortering samt affaldsbortskaffelse og transport skal opprioriteres og der skal laves handlingsplaner på området.

Borgere, der har mulighed for det, skal fortsat opmuntres til at eje egen bolig.

Der skal arbejdes for at fremme brug af byggematerialer der er udviklet lokalt.

Der skal arbejdes for at fremme brug af vedvarende energiformer i private hjem og institutioner.

Der skal arbejdes systematisk for at få renoveret og fornyet bygdeskolerne.

Der skal arbejdes for at der i alle byerne bliver ansat socialrådgivere i folkeskolen.

Der skal arbejdes for at skabe basis for et rejsehold af skolelærere, ligesom der skal arbejdes for at fremme fjernundervisning i skolerne.

Der skal være klare madpolitikker i alle børneinstitutioner samt skoler i kommunen

Der skal indføres kulturbevarende aktiviteter i børneinstitutionerne samt skolerne.

Der skal forsat arbejdes for at taksterne for børneinstitutionspladser bliver sænket, således skal der i indeværende valgperiode opnås en maximum på 1.000 kr.

Bygdebørn der skal forsætte deres skolegang i byerne skal forud for flytningen rustes her til.

Kommune Kujalleq skal være i front for at sikre praktikpladser for de uddannelsessøgende.

Omstruktureringen af socialforvaltningen, der blev emplimenteret pr. 1. januar 2017 fortsættes.

Parterne i nærværende aftale kan på ingen måde acceptere omsorgssvigt af børn, blufærdighedskrænkelser af børn samt øvrige former for svigt af børn. Ararbejdet for beskyttelse af børn skal ske i henhold til de i lovgivningen fastsatte rammer.

Der skal ansættes faste og rejsende psykologer i Kommune Kujalleq, de skal sikre psykologbistand i hele kommunen.

Der skal arbejdes for etablering af en døgninstitution for børn, såfremt der er behov herfor.

Der skal hvert år udarbejdes handlingsplaner for forebyggelse og tidlig indsats. Alle der har berøring med området skal komme med input til handlingsplanerne.

Der skal arbejdes for at forbedre vilkårene og gøre tilbuddene ensartede for de handicappede medborgere i kommunen.

Der skal arbejdes for at fremme hjælp og vejledning til forældre til børn med diagnoser.

Der skal være ældrerådgivere i alle byerne i Kommunen.

Der skal på tværs af udvalgene arbejdes for at fastlægge en klar politik på de arbejdsøgende samt på revalideringsområdet.

Kulturen skal være Kommune Kujalleq ́s kendetegn.

Der skal etableres et kulturhus.

Der skal gennemføres konference med kulturpersonale, sport- og idrætspersoner samt musikere.

Kurser for god foreningsarbejde skal opprioriteres.

Der skal gives mulighed for udvekslinger for kulturelle aktiviteter imellem byerne og bygderne.

Der skal etableres øvelokaler til musikere.