IA smækker med døren i Kommune Kujalleq

Inuit Ataqatigiit er ikke længere med i spillet om magten landets sydligste kommune.

Det fremgår af en kortfattet pressemeddelelse fra partiet.

- Inuit Ataqatigiit i Kommune Kujalleq har, efter to møder, besluttet sig for at forlade forhandlingerne med Siumut. Inuit Ataqatigiit vil være i opposition de næste 4 år, står der.

Partiet ønsker ikke at oplyse om baggrunden for bruddet.

- Jeg vil ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorfor vi har forladt forhandlingerne, siger partiets spidskandidat Stine Egede til Sermitsiaq.AG.

Siumut råder over et solidt flertal på 9 ud af 15 pladser, og har således ikke behov for en partner. IA har fem pladser og den sidste plads er gået til Atassut.