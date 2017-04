Siumut sætter sig tungt på magten i Kommune Kujalleq

Kiista P. Isaksen (S) bliver borgmester Kommune Kujalleq. Det har stået klart siden valgaftenen.

Det bliver dog også et Siumut-medlem, der bliver nummer to i kommunen, idet Simon Simonsen kan tage plads i stolen som 1. viceborgmester. Det oplyser Kiista P. Isaksen til Sermitsiaq.AG.

Bentiaraq Ottosen, der som eneste er valgt for Atassut, får en plads i det magtfulde økonomiudvalg og er dermed med i det politiske maskinrum i kommunen.

Derudover kommer den unge politiker til at stå i spidsen for et særligt ungdomsudvalg. Med inspiration fra ungdomsparalamentet i Inatsisartut vil unge her kunne komme med deres input tl kommunalbestyrelsen.

Inuit Ataqatigiit har allerede i går meddelt, at de ikke kunne nå til enighed med Siumut og derfor vil være i opposition. Fordelingen i kommunalbestyrelsen betyder, at de er sikre på at få pladsen som 2. viceborgmester.