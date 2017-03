Kristian Jeremiassen: Ingen forbedringer i trafikken

- Det går stadig skævt i trafikken i Diskobugten.

Sådan skriver kommunalpolitiker Kristian Jeremiassen (S) i et åbent brev til rederiet Disko Line.

- Vi oplever flere forsinkelser, og det er dyrt for alle. For både passagererne og breve bliver tit forsinkede, siger han.

Derfor opfordrer han rederiet til at skaffe flere helikoptere.

- De nye servicekontrakter har forringet trafikken betydeligt. Derfor bør Disko Line skaffe flere helikoptere, for at sikre, at trafikken bliver bedre. Nu må rederiet handle for at forbedre trafikken, lyder det fra det åbne brev fra Kristian Jeremiassen.

