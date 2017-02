Jeremiassen: Hold borgermøde også i Qasigiannguit

Fungerende naalakkersuisoq for infrastruktur Múte Bourup Egede (IA) holdt for nyligt borgermøde om de trafikale forhold i Qeqertarsuaq.

Nu opfordrer medlemmerne af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia, Kristian Jeremiassen (S) og Jens Vetterlain (S), at Múte Bourup Egede bør også holde borgermøde i Qasigiannguit om emnet.

Kystskib i Qasigiannguit

Ved borgermødet i Qeqertarsuaq har borgerne ønsket, at kystskibet Sarfaq Ittuk anløber byen.

- Vi har det samme ønske her i Qasigiannguit, skriver Kristian Jeremiassen og Jens Vetterlain. De glæder sig over, at der nu arbejdes på at forbedre trafiksituationen i Diskobugten.

Undersøg mulighederne

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen påpeger, at det er svært at sejle ved Qasigiannguit, især når der er dårligt vejr.

- Det vil være en stor fordel for borgerne her i byen, hvis kystskibet også anløber her. Her anvendes der mindre skibe, og det slet ikke er optimalt for passagererne, fremhæver Kristian Jeremiassen og Jens Vetterlain, der ønsker, at naalakkersuisoq undersøger mulighederne, om Sarfak Ittuk også kan anløbe i Qasigiannguit.

