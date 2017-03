Kim Kielsen: Nuuk må gerne vokse – under ansvar

Siumuts formand Kim Kielsen bruger ordet ”luftkastel” om den store byudviklingsplan, som IA-borgmester Asii Chemnitz Narup fremlagde den 7. februar på vegne af en enig kommunalbestyrelse.

Læs også: Kielsen om Nuuk-projekt: Et luftkastel

Det såkaldte Siorarsiorfik-projekt med 1600 boliger, skoler, daginstitutioner, tunnel, erhvervsbyggeri og arktisk stadion vil koste fire til fem milliarder kroner, vurderer Kommuneqarfik Sermersooq.

Pengene skal være der

- Store byudviklingsprojekter i Nuuk forudsætter, at der er penge til det. At der er beskæftigelse til alle de tilflyttere, som man forventer at tage imod i Nuuk. Vi går ind for, at Nuuk udvikler sig. Men indtægterne skal følge med, og der skal være grundlag for udviklingen, skriver Kim Kielsen i en mail til Sermitsiaq.AG.

Læs også: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

- Princippet om, at de brede skuldre bærer en forholdsmæssig større byrde harmonere fint med Siumuts holistiske udviklingspolitik. Hvorfor det harmonerer godt, at positiv udvikling ét sted i landet, skal være med til at skabe bedre muligheder for alle andre steder, det er det, vi kalder for ”solidaritet”, en solidaritet med resten af landet, ikke en udvikling på bekostning af alle andre steder i landet, understreger partiformanden.

Siumut har en boligplan

Han oplyser, at Siumut har en række konkrete løsningsforslag til, hvordan ”vi hurtigt kan begynde at løse boligproblemerne”. Kim Kielsen vil endnu ikke løfte sløret for boligplanerne, men han glæder sig til at fortælle om planerne på de kommende vælgermøder op til kommunalvalget den 4. april.

Læs også: Storstilet boligprojekt skal finansieres af pensionspenge

- Der er allerede midler til det, og vi kan få det til at ske. Boliger til unge og hjemløse må ikke kun være et emne hvert 4. år, når valget nærmer sig, understreger Kim Kielsen.