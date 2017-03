Kelly Berthelsen: Reorganiser socialforvaltningen i kampen mod misbrug

Både hash og snifning er et problem i Sydgrønland, hvor børn helt ned til syv år sniffer, og 10-årige børn ryger hash sammen med forældrene.

Sådan lyder det fra rejserapporten fra børnerettighedsorganisationen MIO, der har været i Kommune Kujalleq.

For at bekæmpe misbrug af euforiserende stoffer, er det nødvendigt at reorganisere socialforvaltningen, siger medlem af Inatsisartut, Kelly Berthelsen (IA).

Psykiske problemer

Han fremhæver, at I 1981 udkom Socialreformkommissionens betænkning, idet man havde indset at reglerne var blevet utidssvarende.

- Dengang var der specielt fokus på de økonomiske vilkår - for eksempel omkring huslejer, hvor kommissionen så det som vigtigt at lette på reglerne. Men i dag handler problemerne meget om misbrug, og de deraf psykiske problemer, siger han.

Og der er nu stor mangel på arbejdskraft indenfor det sociale område, siger han.

- Derfor kan man se, at problemernes art har ændret sig fra ikke kun at handle om økonomien, men til at handle om psykiske problemer. Disse forhold gør problemerne tungere, og nødvendiggør en grundlæggende ændring indenfor det sociale område, da arbejdskraften ikke kan klare byrden. Tiden er inde til en reformering på det sociale område, siger Kelly Berthelsen.

Største problem er alkohol

Og han mener, at kampen mod alkohol og euforiserende stoffer har stået på i efterhånden adskillige år.

- Misbrugets følger er mange og især socialsager skyldes brug af alkohol. De fleste tilfælde om tab af arbejdsplads og bolig skyldes alkohol. Det værste er, at det rammer mange børn. Omsorgssvigt, sult, seksuelt misbrug.

Derfor må der ske forandringer i tre områder, og han peger på, at der skal en særlig indsats mod misbrug, forældrene skal kunne løfte deres ansvar og at politikerne skal stræbe efter at socialforvaltningerne skal kunne løfte deres opgaver.

- Vi kan ikke bare afvente at vi som samfund vænner os til brug af euforiserende stoffer, hvis vi blot venter vil vi nærme os afgrunden. Vi må begynde at svare igen på alle områder. Det er på tide at man fra administrationens side kommer med tydelige svar - for eksempel må vi ved etablering af et landsstyreområde for forebyggelse og andre tiltag finde vores vej, lyder det fra Kelly Berthelsen.

