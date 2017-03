Børn ryger hash med forældre

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge mødte mange børn og unge, som har stærkt brug for at blive beskyttet, da hun sammen med børnekonsulent Ellen Bang Bourup i oktober 2016 var på rundrejse i Kommune Kujalleq for at tale med børn og voksne om børns levevilkår.

Onsdag i denne uge præsenterede hun sin rejserapport, som er uhyggelig læsning.

På rejsen mødte hun mange, der fortalte om børn, som misbruger ulovlige stoffer.

Læs: Børnetalsmand bekymret over børnenes forhold i Sydgrønland

Ryger hash med forældre

Både hash og snifning er et problem, hvor børn helt ned til syv år sniffer, og 10-årige børn ryger hash sammen med forældrene.

- Disse børn har ofte andre problemer, som pjækkeri, manglende omsorg i hjemmet og en udadreagerende adfærd eller sammenhold i mindre bandelignede grupper. De ældre børn lærer de yngre at ryge hash eller sniffe, og der fortælles om manglende ansvarstagen og konsekvens overfor disse børn fra forældrenes side.

- Nogle børn vokser op med hashmisbrugende forældre og bliver skæve af røgen eller deltager selv i rygningen. Hashmisbruget er meget udbredt blandt voksne og forældre og børnene vokser derfor op med en forestilling om, at det er normalt og acceptabelt at ryge hash, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.

Læs: Dyster børnerapport får borgmester til at handle

Læs hele historien i ugens udgave af Sermitsiaq. Køb avisen her: