Børnetalsmand bekymret over børnenes forhold i Sydgrønland

I oktober sidste år var børnerettighedsinstitutionen MIO i Kommune Kujalleq for at vurdere hvilke forhold børn og unge lever under.

Rejsens formål samt Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynges vurderinger beskrives i en rejserapport, der følger op på hvorvidt Kommune Kujalleq lever op til FN’s Børnekonvention.

Og den samlede vurdering af børnenes forhold i kommunen er ifølge Aviâja Egede Lynge 'bekymrende'.

Flere udfordringer

- Udfordringerne i kommunen deles i fire tematiske områder: Beskyttelse og resocialisering, forældreansvar, udvikling og læring samt fritidsmuligheder, skriver børnerettighedsinstitutionen i en pressemeddelelse.

Børnetalsmanden og børnekonsulenten talte både med børn, unge, voksne - her i blandt forældre, fagfolk og politikere – i alt 140 borgerhenvendelser. Samt lavede aktiviteter om rettigheder med 160 børn.

En række anbefalinger

Rapporten indeholder en række konkrete anbefalinger og sluttes med en generel anbefaling om, at grundlaget for at støtte børn og unge i kommunen, bør tage udgangspunkt i princippet om lige adgang (til sundhedsydelser, skolegang, beskyttelse), fremme åbenhed og gøre op med tabuisering samt inddragelse af børn og unge i beslutninger der vedrører dem.

- Rejserapporten støttes op af en børnerapport indeholdene børns direkte udsagn om egne leveforhold. Alle personfølsomme oplysninger er anonymiseret. Begge rapporter er fremlagt Kommune Kujalleq. Der afholdes åbent pressemøde i forsamlingshuset i Qaqortoq onsdag, oplyser MIO.

