FN klædt på til eksaminere Grønland i børns vilkår

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har haft lejlighed for at beskrive situationen for børn i Grønland direkte overfor FNs børnekomité.

Det skete i forlængelse af af MIO sidste år udarbejdede en parallel rapport til den officielle rapport for Rigsfællesskabet om efterlevelse af børnekonventionen.

- Grønland eksamineres som en del af den danske stat. Der var tydeligt, at det var meget betydningsfuldt vi selv fik mulighed for, at fremlægge og besvare vigtige spørgsmål omkring børn i Grønland, siger Aviâja Egede Lynge efter mødet med børnekomitéen.

Hun forklarede overfor komitéen, at der er store forskelle mellem Danmark og Grønland. Både når det gælder strukturen, ressourcerne til at løse problemerne og når det gælder kulturen kan de to lande ikke betragtes under et.

MIO peger i sin rapport på, at Selvstyret gør meget ud af at beskrive de forskellige handlingsplaner, men at det hun ser rundt omring i landet, viser et andet billede.

- Der ses et stort gab mellem lov og praksis i landet, fastslår børnetalsmanden.

Hun mener, at arbejdet i FN kan være en hjælp, så de udsatte børn rundt omkring i landet kan mærke en forskel.

- FN’s børnekomite er meget vigtig i forhold til at forbedre børns vilkår, også i Grønland. Derfor er det vigtigt at sikre at de forstår og ser vores udfordringer set med vores øjne, siger Aviâja Egede Lynge.

I efteråret skal Rigsfællesskabet så svare på spørgmålene omkring børns rettigheder fra børnekomitéen.