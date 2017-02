MIO vil give FN et realistisk billede af børnenes vilkår

I efteråret skal rigsfællesskabet til eksamen i børnerettigheder hos FNs Børnekomité

Og for den grønlandske dels vedkommende kan der godt komme nogle temmelig hårde spørgsmål ved denne eksamen.

Skønmaleri

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge har i hvert tilfælde tænkt sig at klæde kommitéen på, med de erfaringer og den viden, som hun har indsamlet på sine rejser i landet.

Det sker ved en såkaldt pre-session i kommitéen, hvor organisationer og frivillige kan melde ind med deres viden på området.

Landene skal indrapportere til komitéen, hvordan der står til med børns rettigheder.

Men når det gælder Rigsfællesskabets rapport fandt børnetalsmanden den så mangelfuld med hensyn til forholdende i Grønland, at hun udarbejde sin egen rapport.

- MIO er overrasket over at regeringens rapport ikke genspejler de faktiske udfordringer for børn i Grønland og over det manglende fokus på de største problemer: svigt, misbrug af alkohol og stoffer samt manglende uddannelse, skriver hun i denne rapport.

Flotte ord afspejler ikke barsk virklighed

Hun mener, at den officielle rapport gør for meget ud af de strategier og handlingsplaner, som man har udarbejdet. Aviâja Egede Lynge har dog svært ved at genfinde de flotte ord nedfældet i glastårnet i Nuuk, når hun møder børnene i byerne og bygderne rundt omkring i landet.

- Børnene får ikke tilstrækkelige beskyttelse og hjælp, og ofte handles der for sent for at hjælpe barnet, står der i hendes rapport.

Rapporten kommer med en hel stribe af anbefalinger til FNs børnekomité om, hvordan Grønland kan sikre børne rettigheder bedre.

De anbefalinger får børnetalsmand Aviâja Egede Lynge nu mulighed for at uddybe direkte overfor kommitéen i næste uge.