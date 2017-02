Kamp om hellefisk i Uummannaq-fjorden

Kvoten på hellefisk i Uummannaq­-fjor­den er i år sat til 9.500 tons, og fiskeri­ virksomhederne investerer massivt for at få del i fangsten.

Royal Greenland afslutter til marts en om­ fattende renovering og udvidelse af fabrik­ken i Uummannaq, som fordobler kapacite­ten til 50 tons om dagen, og samtidig driver fiskerikoncernen bygdeanlæg i Ikerasak, Saattut, Ukkusissat og Nugaatsiaq.

Avannaa Seafood åbnede i september en ny fabrik i Uummannaq med en kapacitet på 25 tons om dagen.

Og Halibut Greenland investerer et to-cifret millionbeløb i en modernisering af anlægget i Illorsuit og er parat til at inve­ stere et lignende beløb i opførelsen af en ny fabrik i Ikerasak.

Sidste år blev der fisket 10.364 tons hel­ lefisk i Uummannaq­distriktet ­ deraf 1.352 tons i de kvotefrie områder.

En ny bekendtgørelse, som er i høring, afskaffer de kvotefrie områder, men indfører til gengæld et isfiskeri i januar, februar og marts, hvor hellefisken fanges gennem et hul i isen. Naalakkersuisut kan ifølge den nye bekendtgørelse fastsætte en særskilt kvote til isfiskeri.

- Jo flere fiskere, desto bedre lokal forank­ ring, siger Halibut Greenlands direktør Niels Thomsen til Sermitsiaq.

